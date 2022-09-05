Шмыгаль настаивает, чтобы россиянам запретили въезд в ЕС

Комментируя решение министров иностранных дел ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией от 2007 года, глава Кабмина Украины сказал, что этого недостаточно.
"Визы должны быть остановлены или прекращены. Вместо того, чтобы российские туристы или студенты отправлялись в Европу наслаждаться жизнью или учиться, они должны оставаться в своей стране и рассказывать своим соседям, своим родственникам, своему окружению, как Европа действительно видит Россию. Это должно стать холодным душем для всего российского общества – дать возможность понять последствия того, что они делают в Украине", – подчеркнул Шмыгаль.
5 сентября в Верховную Раду внесли проект постановления об обращении в институции Европейского союза, парламенты и правительства его государств-членов об ограничении выдачи шенгенских виз гражданам России.
Сейчас визовые ограничения действуют только в отношении граждан РФ, которые включены в санкционные списки. Однако в связи с агрессией против Украины в Европе обсуждают возможность расширить ограничения на всех россиян. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что единственный способ повлиять на президента РФ Владимира Путина – закрыть россиянам въезд в Европу.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". В частности, о введении ограничений на въезд россиян уже заявили Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.
Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.