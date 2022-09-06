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Возможно, Украине и Молдове пора решить "приднестровский вопрос" – генерал США Ходжес

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Ходжес предлагает Украине и Молдове задуматься о "решении вопроса" с Приднестровьем
Ходжес предлагает Украине и Молдове задуматься о "решении вопроса" с Приднестровьем
Фото: EPA

Россия ничего не сможет предпринять в нынешних обстоятельствах, если Украина и Молдова начнут "решать вопрос" Приднестровья. Такое мнение выразил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес в Twitter 3 сентября.

"Возможно, пришло время Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль сейчас реально не может это остановить. Неужели жители Приднестровья действительно хотят быть прикованными к трупу, которым сейчас является Российская Федерация? Есть ли для них надежда на светлое будущее?" – написал Ходжес.

1 сентября, выступая перед студентами МГИМО в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова защищать интересы русскоязычного населения Молдовы, и выразил надежду, что власти этой страны "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

Кроме того, Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная "Приднестровская молдавская республика", а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус".

Спикер МИД Украины Олег Николенко обратил внимание, что под таким же ложным предлогом "защиты русскоязычных" РФ напала на Украину. МИД Украины выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы на фоне последних российских заявлений.

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.

Теги: Россия, США, Украина, Молдова, русский язык, Приднестровье, Сергей Лавров, оккупация, политика, Бен Ходжес, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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