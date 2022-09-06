Возможно, Украине и Молдове пора решить "приднестровский вопрос" – генерал США Ходжес

"Возможно, пришло время Украине и Молдове решить приднестровский вопрос. Кремль сейчас реально не может это остановить. Неужели жители Приднестровья действительно хотят быть прикованными к трупу, которым сейчас является Российская Федерация? Есть ли для них надежда на светлое будущее?" – написал Ходжес.

Maybe it's time for UKR and Moldova to resolve the Transniestra problem now. Kremlin really can't stop it at this point. Do the people of Transniestra really want to be handcuffed to the corpse that is today's Russian Federation? Is there any hope of a positive future for them? https://t.co/TFdwNSf1rn — Ben Hodges (@general_ben) September 3, 2022

1 сентября, выступая перед студентами МГИМО в Москве, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова защищать интересы русскоязычного населения Молдовы, и выразил надежду, что власти этой страны "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

Кроме того, Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная "Приднестровская молдавская республика", а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус".

Спикер МИД Украины Олег Николенко обратил внимание, что под таким же ложным предлогом "защиты русскоязычных" РФ напала на Украину. МИД Украины выразил полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы на фоне последних российских заявлений.