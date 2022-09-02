"Ложный предлог, мы это уже видели". В МИД Украины прокомментировали заявления Лаврова о защите русскоязычных в Молдове

В МИД Украины напомнили, что в Украину Россия тоже вторглась под предлогом "защиты русскоязычного населения" Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

"[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот ложный предлог, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", – написал он.

Lavrov says Moscow will spare no effort in defending the Russian speaking population in Moldova. We have seen that. This was the exact false pretext Russia used to justify its invasion of Ukraine. We express our full support to Moldova’s sovereignty and territorial integrity. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022

1 сентября, выступая перед студентами МГИМО в Москве, Лавров заявил, что Россия готова защищать интересы русскоязычного населения Молдовы, и выразил надежду, что власти этой страны "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

Кроме того, Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная "Приднестровская молдавская республика", а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус".