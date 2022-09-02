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"Ложный предлог, мы это уже видели". В МИД Украины прокомментировали заявления Лаврова о защите русскоязычных в Молдове

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В МИД Украины напомнили, что в Украину Россия тоже вторглась под предлогом "защиты русскоязычного населения"
В МИД Украины напомнили, что в Украину Россия тоже вторглась под предлогом "защиты русскоязычного населения"
Фото: Oleg Nikolenko / Twitter

Украина выражает полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Молдовы на фоне последних российских заявлений, заверил 1 сентября в Twitter спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот ложный предлог, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", – написал он.

1 сентября, выступая перед студентами МГИМО в Москве, Лавров заявил, что Россия готова защищать интересы русскоязычного населения Молдовы, и выразил надежду, что власти этой страны "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".

Кроме того, Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная "Приднестровская молдавская республика", а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус".

Контекст:

Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.

Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.

Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.

В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".

21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, МИД, Молдова, Приднестровье, Сергей Лавров, МИД Украины, Москва, МГИМО, вторжение, Moscow, Russia, Ukraine, invasion, МИД Молдовы, суверенитет, Олег Николенко, спикер, автономия
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