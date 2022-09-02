"Ложный предлог, мы это уже видели". В МИД Украины прокомментировали заявления Лаврова о защите русскоязычных в Молдове

"[Министр иностранных дел РФ Сергей] Лавров говорит, что Москва приложит все усилия для защиты русскоязычного населения в Молдове. Мы это видели. Это был именно тот ложный предлог, который Россия использовала для оправдания своего вторжения в Украину", – написал он.
Lavrov says Moscow will spare no effort in defending the Russian speaking population in Moldova. We have seen that. This was the exact false pretext Russia used to justify its invasion of Ukraine. We express our full support to Moldova’s sovereignty and territorial integrity.— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022
1 сентября, выступая перед студентами МГИМО в Москве, Лавров заявил, что Россия готова защищать интересы русскоязычного населения Молдовы, и выразил надежду, что власти этой страны "поступят правильно и бросят играть в навязываемые Западом геополитические игры".
Кроме того, Лавров напомнил, что у Молдовы есть Приднестровский регион, на территории которого действует непризнанная "Приднестровская молдавская республика", а также автономное территориальное образование Гагаузия, которое "также претендует на особый статус".
Приднестровье – административная единица в составе Молдовы, имеет статус автономии. В 1990 году на этой территории "Приднестровская молдавская республика" ("ПМР") объявила о суверенитете. В связи с этим между Молдовой и самопровозглашенной республикой тогда начался вооруженный конфликт. Летом 1992-го боевые действия завершились. В середине 90-х в Приднестровье был введен контингент российских миротворческих сил.
Политически конфликт до сих пор не урегулирован. Мировым сообществом независимость Приднестровья не признана. В 2022 году после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ПАСЕ признала Приднестровье оккупированной РФ территорией.
Президент Молдовы Майя Санду неоднократно заявляла о необходимости вывести российские войска с территории страны. 30 ноября 2020 года она заявила, что в Приднестровье находится оперативная группа войск РФ, на размещение которой не было договоренности с Молдовой, и предложила заменить российских военных гражданской миссией под эгидой ОБСЕ.
В МИД РФ заявили, что против вывода своих "миротворцев" из Приднестровья, а президент РФ Владимир Путин сказал, что Россия выведет войска, когда "будет налажен нормальный диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдовы".
21 июля 2022 года в российском МИД заявили, что Молдова неоднократно и якобы без объяснения причин задерживала российских военных, которые направлялись в Приднестровье, и выразили недовольство этим. В МИД Молдовы ответили: случаи неразрешения въезда были, но речь шла не о миротворцах, а об участниках формирования, которое находится на территории страны незаконно.