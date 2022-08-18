Россия "потребовала" от Белого дома выдать Лаврову американскую визу, заявил посол РФ в США

Подсанкционный Лавров хочет выступить на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но пока не имеет визы, чтобы поехать в США Фото: ЕРА

Он заявил, что "посольство уже обратилось в Белый дом с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".

Пока, по словам Антонова, администрация президента США не ответила российскому посольству.

Как пишет "Интерфакс", посол сказал, что 18 августа у него запланирован визит в Госдеп США.

"Одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", – заявил Антонов.

Лавров, а также президент РФ Владимир Путин находятся под санкциями США, Канады, Великобритании и Евросоюза. Ограничения против них ввели 25–26 февраля в ответ на вторжение РФ в Украину. Оба они несут прямую ответственность за это, подчеркивали в минфине США. Также в США введены санкции против членов семей Путина и Лаврова.

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