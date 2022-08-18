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Россия "потребовала" от Белого дома выдать Лаврову американскую визу, заявил посол РФ в США

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Подсанкционный Лавров хочет выступить на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но пока не имеет визы, чтобы поехать в США
Подсанкционный Лавров хочет выступить на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но пока не имеет визы, чтобы поехать в США
Фото: ЕРА

Министру иностранных дел России Сергею Лаврову не выдают американскую визу и он может не выступить на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре. Об этом 17 августа в эфире пропагандистского канала "Россия 24" рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов.

Он заявил, что "посольство уже обратилось в Белый дом с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".

Пока, по словам Антонова, администрация президента США не ответила российскому посольству. 

Как пишет "Интерфакс", посол сказал, что 18 августа у него запланирован визит в Госдеп США.

"Одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", – заявил Антонов. 

Лавров, а также президент РФ Владимир Путин находятся под санкциями США, Канады, Великобритании и Евросоюза. Ограничения против них ввели 25–26 февраля в ответ на вторжение РФ в Украину. Оба они несут прямую ответственность за это, подчеркивали в минфине США. Также в США введены санкции против членов семей Путина и Лаврова.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

72-летний Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он верит во "всю эту пургу про денацификацию, демилитаризацию" Украины, которую озвучивает как представитель РФ с различных площадок.

77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 13 сентября в Нью-Йорке, она будет проходить в онлайн- и офлайн-формате.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, ООН, Сергей Лавров, Нью-Йорк, Анатолий Антонов, визы, война России против Украины, Генеральная Ассамблея ООН
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