Россия "потребовала" от Белого дома выдать Лаврову американскую визу, заявил посол РФ в США

Он заявил, что "посольство уже обратилось в Белый дом с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации".
Пока, по словам Антонова, администрация президента США не ответила российскому посольству.
Как пишет "Интерфакс", посол сказал, что 18 августа у него запланирован визит в Госдеп США.
"Одним из центральных вопросов я намереваюсь поднять именно эту проблему – проблему полномасштабного, полноформатного участия нашего министра и делегации в предстоящих сентябрьских мероприятиях в Нью-Йорке", – заявил Антонов.
Лавров, а также президент РФ Владимир Путин находятся под санкциями США, Канады, Великобритании и Евросоюза. Ограничения против них ввели 25–26 февраля в ответ на вторжение РФ в Украину. Оба они несут прямую ответственность за это, подчеркивали в минфине США. Также в США введены санкции против членов семей Путина и Лаврова.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
72-летний Лавров возглавляет российский МИД с 2004 года. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он верит во "всю эту пургу про денацификацию, демилитаризацию" Украины, которую озвучивает как представитель РФ с различных площадок.
77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН откроется 13 сентября в Нью-Йорке, она будет проходить в онлайн- и офлайн-формате.