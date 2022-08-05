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Лавров заявил о готовности России обсуждать вопрос обмена заключенными с США

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Глава МИД РФ Серей Лавров сообщил о том, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными
Глава МИД РФ Серей Лавров сообщил о том, что Москва готова обсуждать с Вашингтоном обмен заключенными
Фото: ЕРА

Россия готова обсуждать вопрос обмена заключенными с США по согласованным каналам. Об этом 5 августа заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Прямой эфир брифинга по итогам визита в Камбоджу МИД РФ вел в социальной сети "ВКонтакте".

"Насчет конкретной темы лиц, которые осуждены в России и в США... Есть специальный канал, который согласован президентами, и, кто бы что ни говорил публично, этот канал сохраняет свою актуальность. Если американцы решают опять прибегать к публичной дипломатии и делать громогласные объявления, заявления, что они сейчас собираются предпринять такие-то шаги, это их дело, их проблема", – сказал Лавров.

Контекст:

В конце июля американский телеканал CNN сообщал, что администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять россиянина Виктора Бута на американцев Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

Бывшего американского морского пехотинца Уилана задержали в Москве в декабре 2018 года и обвинили в шпионаже. По версии следствия, он получил от действующего сотрудника ФСБ флешку с секретными данными о российских спецслужбах. Уилан заявил, что флешку ему подбросили. 15 июня Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.

Баскетболистку Грайнер задержали в феврале 2022-го в аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России.

4 августа она была приговорена к девяти годам тюрьмы. Россиянин Бут был арестован в марте 2008 года в Бангкоке, после двухлетней тяжбы выдан Штатам, где в 2012 году его осудили на 25 лет за сговор с целью продажи крупной партии оружия левой колумбийской группировке ФАРК, признанной в Штатах террористической. Срок Бут отбывает в городе Мэрион в Иллинойсе.

Теги: США, Сергей Лавров, МИД России, заключенные, Камбоджа, Бриттни Грайнер
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