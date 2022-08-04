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Суд в РФ приговорил баскетболистку из США к девяти годам тюрьмы. У нее нашли вещество, которое разрешено в США

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Решение суда по Грайнер США считают ошибкой
Решение суда по Грайнер США считают ошибкой
Фото: ЕРА

4 августа Химкинский городской суд Московской области приговорил американскую баскетболистку, чемпионку мира Бриттни Грайнер из США к девяти годам лишения свободы по статье о хранении и контрабанды наркотиков. Об этом сообщает "Медуза".

Грайнер задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняли в контрабанде наркотиков и незаконном их хранении без цели сбыта.

"В суде она попросила прощения перед партнерами по команде УГМК [из Екатеринбурга] и фанатами, а также перед родителями, спортсменками из женской НБА и своей супругой. США и Россия ведут переговоры о возможном обмене Грайнер на кого-то из осужденных в Америке россиян; возможным кандидатом на обмен называют торговца оружием Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам", – отметила "Медуза".

Российское издание называет 31-летнюю Грайнер "одной из лучших баскетболисток мира", в США она выступала за Phoenix Mercury из города Финикс (штат Аризона).

Посольство США в России заявило в Twitter о судейской ошибке в деле Грайнер.

"Американская спортсменка была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы за всего лишь непреднамеренную оплошность", – говорится в заявлении.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, баскетбол, тюрьма, наркотики, посольство США, Екатеринбург, приговор, спортсмены, суд, Бриттни Грайнер
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