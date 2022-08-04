Суд в РФ приговорил баскетболистку из США к девяти годам тюрьмы. У нее нашли вещество, которое разрешено в США

Грайнер задержали в феврале в московском аэропорту Шереметьево, сообщала "Русская служб BBC". В ее багаже обнаружили картриджи для вейпа с гашишным маслом – это вещество легально во многих штатах США, но запрещено в России. Ее обвиняли в контрабанде наркотиков и незаконном их хранении без цели сбыта.

"В суде она попросила прощения перед партнерами по команде УГМК [из Екатеринбурга] и фанатами, а также перед родителями, спортсменками из женской НБА и своей супругой. США и Россия ведут переговоры о возможном обмене Грайнер на кого-то из осужденных в Америке россиян; возможным кандидатом на обмен называют торговца оружием Виктора Бута, приговоренного в США к 25 годам", – отметила "Медуза".

Российское издание называет 31-летнюю Грайнер "одной из лучших баскетболисток мира", в США она выступала за Phoenix Mercury из города Финикс (штат Аризона).

Посольство США в России заявило в Twitter о судейской ошибке в деле Грайнер.

"Американская спортсменка была осуждена и приговорена к девяти годам лишения свободы за всего лишь непреднамеренную оплошность", – говорится в заявлении.