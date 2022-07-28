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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина захочет давить на истощенные силы РФ". Генерал США Ходжес считает, что зимой активные боевые действия не прекратятся

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Ходжес подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна только России, поэтому Украина не позволит этому произойти
Ходжес подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна только России, поэтому Украина не позволит этому произойти
Фото: ЕРА

Грядущей зимой активные боевые действия в Украине, скорее всего, не прекратятся. Такое мнение в опубликованном 28 июля интервью "РБК-Украина" выразил бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес.

"Я полагаю, что если Запад – США – продолжит доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена", – сказал Ходжес.

Он считает, что ВСУ могут отбить оккупированные территории на юге страны.

"Я уверен, что они могут сделать это при условии, что мы – Запад – продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины… Возможно, [стоит] привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании", – отметил генерал.

Он также подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна только России, поэтому Украина не позволит этому произойти.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, США, Украина, оружие, Бен Ходжес, ВСУ, война России против Украины
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