"Украина захочет давить на истощенные силы РФ". Генерал США Ходжес считает, что зимой активные боевые действия не прекратятся

"Я полагаю, что если Запад – США – продолжит доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска до линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины. Я ожидаю, что активные боевые действия продолжатся и зимой. Украина, вероятно, захочет продолжать давление на российские силы, которые, я считаю, истощены... И российская система логистики особенно истощена", – сказал Ходжес.
Он считает, что ВСУ могут отбить оккупированные территории на юге страны.
"Я уверен, что они могут сделать это при условии, что мы – Запад – продолжим доставлять все, что мы пообещали. Ключ к этому – больше дальнобойного оружия, а также помощь с улучшением логистических сетей внутри Украины… Возможно, [стоит] привлечь коммерческую логистическую компанию из США или Великобритании", – отметил генерал.
Он также подчеркнул, что заморозка конфликта выгодна только России, поэтому Украина не позволит этому произойти.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.