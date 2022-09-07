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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия все чаще применяет в войне устаревшее советское вооружение – Воздушные силы ВСУ

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Часто войска РФ применяются ракеты советского производства: Х-22, Х-59
Часто войска РФ применяются ракеты советского производства: Х-22, Х-59
Фото: depositphotos.com

Российские войска все чаще используют устаревшее советское вооружение в войне против Украины: ракеты Х-22 и Х-59, а также комплексы С-300. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона, его цитирует "Украинская правда".

"Мы видим такую тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если за вчерашние сутки ракеты Х-101 летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие – более $5 млн или $6 млн, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые Россия против нас использует", – отметил он.

Часто войска РФ применяют ракеты советского производства: Х-22, Х-59. Кроме того, Россия использует комплексы С-300, предназначенные для ударов по воздушным и наземным целям. При этом дальность этого комплекса – 75 км, поэтому РФ имеет ограниченный ресурс в дальности его применения.

"Но это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным, все же у противника немного просел этот запас", – добавил Игнат

Контекст:

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

3 сентября независимая исследовательская группа Conflict Armament Research из Великобритании изучила российскую военную технику, захваченную Украиной, и пришла к выводу, что РФ использует примитивные технологии в своем вооружении.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, война, вооружение, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, Юрий Игнат
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