Россия все чаще применяет в войне устаревшее советское вооружение – Воздушные силы ВСУ

"Мы видим такую тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если за вчерашние сутки ракеты Х-101 летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие – более $5 млн или $6 млн, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые Россия против нас использует", – отметил он.
Часто войска РФ применяют ракеты советского производства: Х-22, Х-59. Кроме того, Россия использует комплексы С-300, предназначенные для ударов по воздушным и наземным целям. При этом дальность этого комплекса – 75 км, поэтому РФ имеет ограниченный ресурс в дальности его применения.
"Но это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным, все же у противника немного просел этот запас", – добавил Игнат
30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.
3 сентября независимая исследовательская группа Conflict Armament Research из Великобритании изучила российскую военную технику, захваченную Украиной, и пришла к выводу, что РФ использует примитивные технологии в своем вооружении.