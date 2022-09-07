Россия все чаще применяет в войне устаревшее советское вооружение – Воздушные силы ВСУ

"Мы видим такую тенденцию, что враг все чаще применяет устаревшее советское вооружение. Если за вчерашние сутки ракеты Х-101 летели, то это уже редкость, потому что Х-101 очень дорогие – более $5 млн или $6 млн, а может, и больше. Это самые технологичные ракеты, которые Россия против нас использует", – отметил он.

Часто войска РФ применяют ракеты советского производства: Х-22, Х-59. Кроме того, Россия использует комплексы С-300, предназначенные для ударов по воздушным и наземным целям. При этом дальность этого комплекса – 75 км, поэтому РФ имеет ограниченный ресурс в дальности его применения.

"Но это говорит о том, что враг уже экономит ресурсы, которые потратил на войну в Украине. По разным данным, все же у противника немного просел этот запас", – добавил Игнат