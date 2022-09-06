Россия закупает боеприпасы в Северной Корее – разведка США

Западные санкции влияют на возможности РФ получать припасы для российской армии, воюющей в Украине Фото: depositphotos.com

Представители властей США не раскрыли детали поставок, в том числе о том, какое именно вооружение Пхеньян передает Москве, в каком объеме и в какой срок. Однако, по словам анонимного американского чиновника, ожидается, что Россия в будущем может также закупить северокорейскую военную технику.

Разведданные о закупках северокорейской техники рассекретили через неделю после того, как стало известно о закупке Россией первой партии иранских ударных беспилотников.

Собеседники The New York Times отмечают, что решение России обратиться к Ирану и Северной Корее свидетельствует о том, что западные санкции влияют на ее возможности получать припасы для российской армии, воюющей в Украине.

По словам военного эксперта Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, обращение к Северной Корее говорит о том, что Россия, судя по всему, не в состоянии самостоятельно производить даже простейшую военную технику.

The New York Times также отмечает, что поставки иранского и северокорейского вооружения могут быть признаком истощения собственного запаса вооружения в России.