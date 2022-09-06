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Россия закупает боеприпасы в Северной Корее – разведка США

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Западные санкции влияют на возможности РФ получать припасы для российской армии, воюющей в Украине
Западные санкции влияют на возможности РФ получать припасы для российской армии, воюющей в Украине
Фото: depositphotos.com

Россия покупает миллионы артиллерийских снарядов и ракет малой и средней дальности у Северной Кореи. Об этом сообщила 5 сентября газета The New York Times со ссылкой на рассекреченные данные разведки США. Аналогичные сведения привел в беседе с CNN неназванный американский чиновник.

Представители властей США не раскрыли детали поставок, в том числе о том, какое именно вооружение Пхеньян передает Москве, в каком объеме и в какой срок. Однако, по словам анонимного американского чиновника, ожидается, что Россия в будущем может также закупить северокорейскую военную технику.

Разведданные о закупках северокорейской техники рассекретили через неделю после того, как стало известно о закупке Россией первой партии иранских ударных беспилотников.

Собеседники The New York Times отмечают, что решение России обратиться к Ирану и Северной Корее свидетельствует о том, что западные санкции влияют на ее возможности получать припасы для российской армии, воюющей в Украине.

По словам военного эксперта Американского института предпринимательства Фредерика Кагана, обращение к Северной Корее говорит о том, что Россия, судя по всему, не в состоянии самостоятельно производить даже простейшую военную технику.

The New York Times также отмечает, что поставки иранского и северокорейского вооружения могут быть признаком истощения собственного запаса вооружения в России.

Контекст:

30 августа журналисты The Insider опубликовали расследование, в котором утверждали, что к концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники.

По мнению журналистов, при сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва вынуждена будет сокращать использование артиллерии.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, КНДР, Северная Корея, война, боеприпасы, война России против Украины
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