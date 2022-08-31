ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

К концу года Россия останется почти без снарядов, артиллерии и бронетехники – The Insider

СМИ считает, что львиная доля российской бронетехники при сохранении должна будет уйти на ремонт
СМИ считает, что львиная доля российской бронетехники при сохранении должна будет уйти на ремонт
Фото: EPA

К концу 2022 года в России будет наблюдаться острый дефицит снарядов, артиллерии и бронетехники. Об этом 30 августа заявили журналисты The Insider.

Журналисты издания считают, что одна из недооцениваемых проблем армии РФ – конечность российских запасов артиллерийских снарядов и орудий. Среди экспертов и обозревателей существует устойчивое представление о наличии огромных запасов артиллерийского вооружения, доставшихся России в наследство от СССР.

Однако советские снаряды для ствольной артиллерии не могли храниться долго, и уже летом 2002 года в ходе второй чеченской войны российская армия столкнулась с дефицитом артиллерийских снарядов основных калибров – 122 мм и 152 мм.

Согласно анализу издания, за полгода агрессии против Украины Россия должна была израсходовать не менее 7 млн снарядов, без учета потерь прифронтовых складов в результате украинских ударов.

При сохранении интенсивности войны на нынешнем уровне Москва уже к концу 2022 года столкнется с настоящим снарядным голодом и в целях экономии вынуждена будет сокращать использование артиллерии, пишет Insider.

Автор отмечает также проблему износа стволов. При этом если направляющие на реактивных системах залпового огня при должном обслуживании имеют длительный ресурс эксплуатации, то у нарезных артиллерийских орудий, как и у танковых пушек, стволы изнашиваются гораздо быстрее.

Как пишет издание, до конца 2022 года износ артиллерии сам по себе приведет к резкому снижению ее эффективности. Таким образом, ожидаемый снарядный голод должен совпасть с нарастающим дефицитом артиллерийских орудий самих по себе.

Также проблемы наблюдаются и в производстве артиллерии и боеприпасов Россией. Будучи отрезанными от поставок западного оборудования, запчастей и материалов и одновременно ограниченными по человеческому капиталу и производительности труда, российские производители артиллерии и боеприпасов неизбежно столкнутся в обозримой перспективе не столько со стагнацией, сколько с сокращением производства, говорится в статье.

Кроме того, в РФ нарастает дефицит дальнобойных ракет. Однако Россия маскирует растущий дефицит таких ракет обстрелами украинских городов из дальнобойной реактивной артиллерии и использованием комплексов ПВО/ПРО С-300/С-400 для ударов по наземным целям.

The Insider сомневается, что у российской промышленности есть потенциал для серьезного увеличения производства ракет по причине не только эмбарго на поставки оборудования и кадровых ограничений, но и сравнительно низкой производительности труда, говорится в тексте.

Также упоминается о возможном дефиците бронетехники. Журналисты считают, что львиная ее доля при сохранении высокой интенсивности боевых действий к концу 2022 года должна будет уйти на ремонт, при условии, что не будет уничтожена.

Оно отмечает, что ситуация в авиации, "на первый взгляд, выглядит лучше". Сегодня с учетом потерь и поломок Россия все еще способна держать у границ Украины порядка 400 боевых самолетов разных типов и примерно 360 вертолетов, хотя далеко не все из них являются ударными.

"Тем не менее вести полномасштабную воздушную кампанию Россия оказалась не способной с самого начала войны, а сейчас ее возможности для такой кампании лишь сократились", – говорится в статье.

Контекст:

С начала полномасштабной войны в Украине потери РФ составили: танки – 1974, боевые бронированные машины – 4312, артиллерийские системы – 1091, РСЗО – 285, средства ПВО – 152, самолеты – 234, вертолеты – 204, БПЛА оперативно-тактического уровня – 849, крылатые ракеты – 196, корабли/катера – 15, автомобильная техника и автоцистерны – 3236, специальная техника – 103.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, артиллерия, бронетехника, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских выступила в Болгарии и анонсировала концерты в Испании
Каменских выступила в Болгарии и анонсировала концерты в Испании
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
"Пусть станет настоящим оберегом". Украинский бренд создал для Залужного вышиванку ручной работы. Фото
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
  "Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
Стало известно, где находится Галкин после возвращения Пугачевой в РФ
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
Муж Цибульской: Как реагировал на слухи о романе Оли с Dzidzio? Меня это грызло изнутри. Но других вариантов у меня нет
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
"Легко уехать домой и депрессировать, что война, как всех жалко". Хименес-Браво рассказал, почему остается в Украине
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
40-летняя Мейхер в облегающем платье показала фигуру с разных сторон. Фото
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
"Слишком красива", "Великолепна и элегантна". 55-летняя Каас в джинсах и прозрачном кардигане снялась в полный рост
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
  Мадонна в жакете и колготках ответила на вопросы поклонников. Видео
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
"Мы познакомились в школе, мне было 13, ему 16". Ровинская показала мужа, вместе с которым переехала в США
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
  "Заедал стресс". Решетник пожаловался на лишний вес, который набрал за время войны
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Русских детей готовят к войне с младенчества". Гордон показал, что россиянин делал со своим ребенком. Видео
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
"Узнала, что беременна, на четвертый день войны". Сестра Комарова сообщила, что во второй раз станет матерью
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
47-летний ДиКаприо расстался после четырех лет отношений с 25-летней аргентинской актрисой – СМИ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (225725)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (111325)
3
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (76192)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (65563)
5
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (59467)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57836)
7
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (37173)
8
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей" (34140)
 
 
 
 