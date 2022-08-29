ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Украина запросила у Турции информацию о грузе на судне Sparta II. СМИ сообщали, что РФ перевезла на нем через Босфор оружие для войны против Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Судно Sparta II, находящееся под санкциями США, в конце июля прошло через пролив Босфор по пути из Сирии в Россию, отметило Bloomberg
Судно Sparta II, находящееся под санкциями США, в конце июля прошло через пролив Босфор по пути из Сирии в Россию, отметило Bloomberg
Фото: marinetraffic.com

Посол Турции Ягмур Ахмет Гюльдер 29 августа посетил МИД Украины по приглашению украинского внешнеполитического ведомства.

Об этом сообщается в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины.

Отмечается, что замминистра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность в связи с информацией о перевозке зафрахтованным минобороны РФ судном Sparta II из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300 ПМУ-2.

"Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу. Замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей этой конвенции, – говорится в сообщении. – Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном Sparta II… а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны".

Как указали в МИД Украины, замминистра выразил надежду, что Турция будет "неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны", учитывая последовательную позицию страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Bloomberg со ссылкой на источники сообщило 9 августа, что российское торговое судно Sparta II, находящееся под санкциями США, в конце июля прошло через пролив Босфор по пути из Сирии в Россию, по данным европейской разведки – с грузом оружия на борту для войны в Украине.

Теги: Россия, Украина, Турция, оружие, санкции, посольство, МИД Украины, корабль, война России против Украины, минобороны РФ, судно, Босфор, перевозки, конвенция, Николай Точицкий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео
"Все события в песне – то, что прошло сквозь меня за мои первые 10 дней на передовой". Положинский выпустил новую песню "Як ти там. Видео
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
  Каменских: Как я отношусь к хейту вокруг выезда знаменитых мужчин за границу? Это не касается моего мужа! Он же не через забор перелазил
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
"Кто бы мог подумать". Американский дизайнер Айрис Апфель отпраздновала 101-летие
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
  Британский актер Хью Бонневиль рассказал о достопримечательностях Харькова, которые были уничтожены российскими оккупантами. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
"Выглядишь на миллиард". Сопонару снялась в наряде от украинского бренда
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
  "За какой счет мы живем? Я расскажу". Каменских ответила, где они с Потапом берут сейчас деньги на проживание
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
"Еще никто не видел". Дорофеева показала фото поцелуя с Кацуриным
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
Жена принца Гарри снялась для обложки американского журнала. Фото
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
48-летний Береза показал, как выглядел 16 лет назад после похудения на 55 кг
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
"Очень красивая", "Совершенство". 47-летняя Лонгория позировала в белом бюстгальтере
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
  "Хотели денацификацию, а получили детонацию и эвакуацию". Звезды студии "Квартал 95" показали, как оккупант общается с женой
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
Запеченная кукуруза с беконом и сыром. Рецепт Хименеса-Браво
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
  "Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в мини-платье с разрезом спереди
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (72374)
2
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (52803)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (49274)
4
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (43008)
5
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (38554)
6
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (34822)
7
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (25032)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24878)
 
 
 
 