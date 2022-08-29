Украина запросила у Турции информацию о грузе на судне Sparta II. СМИ сообщали, что РФ перевезла на нем через Босфор оружие для войны против Украины

Судно Sparta II, находящееся под санкциями США, в конце июля прошло через пролив Босфор по пути из Сирии в Россию, отметило Bloomberg Фото: marinetraffic.com

Об этом сообщается в комментарии, опубликованном на сайте МИД Украины.

Отмечается, что замминистра Николай Точицкий выразил послу Турции обеспокоенность в связи с информацией о перевозке зафрахтованным минобороны РФ судном Sparta II из Сирии в Россию через пролив Босфор ракетных систем С-300 ПМУ-2.

"Посольству Турции была вручена вербальная нота МИД Украины по поднятому вопросу. Замминистра привлек внимание посла Турции к тому, что согласно положениям Конвенции о режиме проливов от 20 июля 1936 года, указанное судно подпадает под определение военного корабля для целей этой конвенции, – говорится в сообщении. – Точицкий обратился с запросом к турецкой стороне о предоставлении официальной информации о грузе, который был перевезен судном Sparta II… а также меры, предпринятые Турцией для выполнения положений конвенции и предотвращения дальнейшей эскалации российско-украинской войны".

Как указали в МИД Украины, замминистра выразил надежду, что Турция будет "неукоснительно придерживаться своего решения от 28 февраля 2022 года о закрытии черноморских проливов для российских военных кораблей во время российско-украинской войны", учитывая последовательную позицию страны по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ее границах.

Война России против Украины. Главное (обновляется)