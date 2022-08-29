ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина применяет оружие и технику от союзников "неожиданным способом" и добивается успехов в войне – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам экспертов, украинские войска применяют американское и другое оружие так, как мало кто ожидал
По словам экспертов, украинские войска применяют американское и другое оружие так, как мало кто ожидал
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украина добилась больших успехов в войне, применяя оружие и технику, полученные от союзников, неожиданным образом. Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет The New York Times.

По словам экспертов и представителей министерства обороны США, начиная с затопления российского крейсера "Москва" в апреле и заканчивая атакой на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска применяли американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Например, устанавливая ракеты на грузовики, украинские силы быстрее перемещают их в зону обстрела. Разместив ракетные системы на быстроходных катерах, они увеличили свои боевые возможности на море.

"И, к удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar и недорогих пластиковых самолетов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов", – отмечает издание.

Американские военные чиновники также по-прежнему озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками Bayraktar, которые не имеют систем самообороны и легко обнаруживаются радаром.

Журналисты со ссылкой на чиновника США заявили, что во время атаки российского крейсера "Москва" силы обороны установили ракеты "Нептун" на один или несколько грузовиков и переместили их в радиус действия корабля, который тогда стоял примерно в 75 милях от Одессы.

"Они создали очень эффективную противокорабельную систему и расположили ее на задней части грузовика, чтобы сделать его мобильным и передвигать", – заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами противорадиоактивные ракеты HARM на советские истребители МиГ-29, чего никогда не делала ни одна военно-воздушная сила. Американская ракета HARM, предназначенная для поиска и уничтожения российских радаров ПВО, обычно несовместима с МиГ-29 или другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины. Но ВСУ смогли перенастроить датчики наведения, чтобы пилоты могли запустить американскую ракету со своих самолетов советской эпохи.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, оружие, война, вооружение, ВСУ, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
"Это просто я. Теперь такая". 40-летняя Брежнева снялась без макияжа "грустной и уставшей"
49-летняя Клум снялась в миниплатье с разрезом спереди
49-летняя Клум снялась в миниплатье с разрезом спереди
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
  Дуэт Emdivity вместе с Jerry Heil и Никитюк презентовали клип на трек "Душевна па-дамашнєму". Видео
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
Звезда "Однажды под Полтавой" Саливанчук показала мужа, продюсера студии "Квартал 95"
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Самая документированная война в истории". Роднянский заявил, что россиянам не удастся скрыть правду о войне против Украины
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Роскошная женщина", "Очень худенькая". Постройневшая Тина Кароль устроила фотосессию в центре Киева. Фото
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
Экс-супруг Ани Лорак показал, как гулял по Киеву со своей новой возлюбленной
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
"Должен отпустить. До свидания, "мой ветерок". Муж Писанки спустя 40 дней после смерти актрисы опубликовал обращение к ней
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом в поддержку ВСУ
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила новую иллюстрацию украинским защитникам, погибшим во время теракта в Оленовке. Фото
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Я не могла просто уехать и ждать победы". Джамала рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Так грустно, когда женщины делают это с собой". В сети обсуждают изменившееся до неузнаваемости лицо экс-жены Шварценеггера Марии Шрайвер (51439)
2
Аффлек на собственной свадьбе вспомнил, как они с Лопес расстались перед бракосочетанием на 19 лет (37937)
3
"Один в один". "Квартал" сравнил Арестовича с мяукающим котом. Видео (35349)
4
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (33562)
5
"Показал мне, как любить и быть любимым". Экс-участник "Холостячки 2" снялся в микроплавках, обнимая своего парня (28681)
6
Верка Сердючка на День Независимости исполнила свой хит Dancing Russia Goodbye вместе с ансамблем имени Вирского. Видео (25796)
7
"Настоящая маленькая очаровательная принцесса". Сопонару показала фото в платье с прозрачными элементами (25673)
8
"Он делает свою мужскую работу. Он на войне". Роговцева показала внука, который защищает Украину от российских оккупантов (24656)
 
 
 
 