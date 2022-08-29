Украина применяет оружие и технику от союзников "неожиданным способом" и добивается успехов в войне – СМИ

По словам экспертов и представителей министерства обороны США, начиная с затопления российского крейсера "Москва" в апреле и заканчивая атакой на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска применяли американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.
Например, устанавливая ракеты на грузовики, украинские силы быстрее перемещают их в зону обстрела. Разместив ракетные системы на быстроходных катерах, они увеличили свои боевые возможности на море.
"И, к удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar и недорогих пластиковых самолетов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов", – отмечает издание.
Американские военные чиновники также по-прежнему озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками Bayraktar, которые не имеют систем самообороны и легко обнаруживаются радаром.
Журналисты со ссылкой на чиновника США заявили, что во время атаки российского крейсера "Москва" силы обороны установили ракеты "Нептун" на один или несколько грузовиков и переместили их в радиус действия корабля, который тогда стоял примерно в 75 милях от Одессы.
"Они создали очень эффективную противокорабельную систему и расположили ее на задней части грузовика, чтобы сделать его мобильным и передвигать", – заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.
Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами противорадиоактивные ракеты HARM на советские истребители МиГ-29, чего никогда не делала ни одна военно-воздушная сила. Американская ракета HARM, предназначенная для поиска и уничтожения российских радаров ПВО, обычно несовместима с МиГ-29 или другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины. Но ВСУ смогли перенастроить датчики наведения, чтобы пилоты могли запустить американскую ракету со своих самолетов советской эпохи.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада, в том числе члены НАТО, увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины. Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
25 июля глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что ВСУ из HIMARS уничтожили около 50 складов боеприпасов российских оккупантов.