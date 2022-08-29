Украина применяет оружие и технику от союзников "неожиданным способом" и добивается успехов в войне – СМИ

По словам экспертов, украинские войска применяют американское и другое оружие так, как мало кто ожидал Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По словам экспертов и представителей министерства обороны США, начиная с затопления российского крейсера "Москва" в апреле и заканчивая атакой на российскую авиабазу в Крыму в этом месяце, украинские войска применяли американское и другое оружие так, как мало кто ожидал.

Например, устанавливая ракеты на грузовики, украинские силы быстрее перемещают их в зону обстрела. Разместив ракетные системы на быстроходных катерах, они увеличили свои боевые возможности на море.

"И, к удивлению экспертов по вооружениям, Украина продолжает уничтожать российские цели с помощью тихоходных ударных беспилотников турецкого производства Bayraktar и недорогих пластиковых самолетов, модифицированных для сброса гранат и других боеприпасов", – отмечает издание.

Американские военные чиновники также по-прежнему озадачены тем, почему российские многоуровневые системы ПВО не оказались более эффективными в борьбе с беспилотниками Bayraktar, которые не имеют систем самообороны и легко обнаруживаются радаром.

Журналисты со ссылкой на чиновника США заявили, что во время атаки российского крейсера "Москва" силы обороны установили ракеты "Нептун" на один или несколько грузовиков и переместили их в радиус действия корабля, который тогда стоял примерно в 75 милях от Одессы.

"Они создали очень эффективную противокорабельную систему и расположили ее на задней части грузовика, чтобы сделать его мобильным и передвигать", – заявил экс-командующий армией США в Европе Бен Ходжес.

Высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что украинские силы установили поставленные американцами противорадиоактивные ракеты HARM на советские истребители МиГ-29, чего никогда не делала ни одна военно-воздушная сила. Американская ракета HARM, предназначенная для поиска и уничтожения российских радаров ПВО, обычно несовместима с МиГ-29 или другими истребителями, имеющимися на вооружении Украины. Но ВСУ смогли перенастроить датчики наведения, чтобы пилоты могли запустить американскую ракету со своих самолетов советской эпохи.