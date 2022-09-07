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Фейгин: Хранилища газа в ЕС заполнены на 80–90%. Никакого замерзания не будет

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В ЕС почти полностью заполнили газовые хранилища
В ЕС почти полностью заполнили газовые хранилища
Фото: EPA

Газовые хранилища в странах Европы заполнены почти на 90%, поэтому вероятность, что граждане этих государств зимой "замерзнут", низкая. Об этом заявил российский юрист и блогер Марк Фейгин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я считаю, что нет. Потому что на самом деле Европа гораздо богаче, чем она из себя изображает. Она в состоянии потратить больше денег и закупиться энергоресурсами в других местах. Да, дороже обойдется и логистика, и все остальное. Хранилища заполнены от 80% до 90%. Поэтому никакого замерзания не будет. Учитывая, каким жарким было лето в Европе... Оно было очень жарким. Мы не знаем: зима может на контрасте быть и похолоднее, но, опять же [...]. Знаете, все эти угрозы про то, что они там будут замерзать и на улицах падать... Ну, знаете, Гольфстрим согреет. Не так все трагично", – сказал он.

Фейгин выразил мнение, что европейцы тоже готовятся к зиме и "ищут выходы".

"Ну и потом, мы же видим, как они действуют. Они вот уже объявили о коридорах. То есть: "А, ты хочешь не давать нам энергетику, которая нам необходима? Ты ее будешь продавать, дружок, только по той цене, которую мы сами тебе установим. Не рыночной и никакой". И в Москве уже это слышат. Они уже реагируют. И там некая рефлексия по этому поводу возникает. Потому что – ну как? Покупать за $30 баррель нефти – интересный вопрос. Там, и газ. Сегодня [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен заявила: "Вообще-то и по газу мы вам такое же установим. Имейте это в виду", – заявил он.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

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Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с прокачкой газа в страны ЕС возникли якобы из-за санкций, которые ЕС ввел против России и ряда компаний, в том числе в связи с войной РФ против Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, газ, отопление, Марк Фейгин, Европа, война России против Украины, Евросоюз
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