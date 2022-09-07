Фейгин: Хранилища газа в ЕС заполнены на 80–90%. Никакого замерзания не будет

"Я считаю, что нет. Потому что на самом деле Европа гораздо богаче, чем она из себя изображает. Она в состоянии потратить больше денег и закупиться энергоресурсами в других местах. Да, дороже обойдется и логистика, и все остальное. Хранилища заполнены от 80% до 90%. Поэтому никакого замерзания не будет. Учитывая, каким жарким было лето в Европе... Оно было очень жарким. Мы не знаем: зима может на контрасте быть и похолоднее, но, опять же [...]. Знаете, все эти угрозы про то, что они там будут замерзать и на улицах падать... Ну, знаете, Гольфстрим согреет. Не так все трагично", – сказал он.

Фейгин выразил мнение, что европейцы тоже готовятся к зиме и "ищут выходы".

"Ну и потом, мы же видим, как они действуют. Они вот уже объявили о коридорах. То есть: "А, ты хочешь не давать нам энергетику, которая нам необходима? Ты ее будешь продавать, дружок, только по той цене, которую мы сами тебе установим. Не рыночной и никакой". И в Москве уже это слышат. Они уже реагируют. И там некая рефлексия по этому поводу возникает. Потому что – ну как? Покупать за $30 баррель нефти – интересный вопрос. Там, и газ. Сегодня [глава Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен заявила: "Вообще-то и по газу мы вам такое же установим. Имейте это в виду", – заявил он.

Фейгин: Я верю, что у Путина есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. Читайте полную версию интервью

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