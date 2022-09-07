Цена на газ в Европе снизилась

При этом за последние полторы недели стоимость 1 тыс. м³ опустилась более чем на $1,2 тыс. Так, 26 августа газ стоил около $3619,1 за 1 тыс. м³.

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Цены падают из-за заявлений о высоких запасах газа в странах Европейского союза, отмечает Reuters. Аналитики, с которыми общалось агентство, считают, что улучшение показателей запасов снизило "риски, связанные с поставками газа".

Несмотря на то, что сокращение объемов прокачки газа по "Северному потоку" произошло раньше, чем ожидалось, Европа была готова "к такому повороту событий", отметило рейтинговое агентство Fitch. По мнению экспертов, план экономии на 15%, увеличение альтернативных поставок помогут избежать острой нехватки топлива.