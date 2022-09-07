ГОРДОН
 
 
МИР

Цена на газ в Европе снизилась

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Цена на газ в Европе опустилась
Цена на газ в Европе опустилась
Фото: EPA

Цена на газ в Европе со сроком поставок в октябре в течение дня опускалась до $2257 за 1 тыс. м³, но к закрытию поднялась до $2492,5. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE) за 6 сентября.

При этом за последние полторы недели стоимость 1 тыс. м³ опустилась более чем на $1,2 тыс. Так, 26 августа газ стоил около $3619,1 за 1 тыс. м³.

Скриншот: theice.com
Скриншот: theice.com

Цены падают из-за заявлений о высоких запасах газа в странах Европейского союза, отмечает Reuters. Аналитики, с которыми общалось агентство, считают, что улучшение показателей запасов снизило "риски, связанные с поставками газа".

Несмотря на то, что сокращение объемов прокачки газа по "Северному потоку" произошло раньше, чем ожидалось, Европа была готова "к такому повороту событий", отметило рейтинговое агентство Fitch. По мнению экспертов, план экономии на 15%, увеличение альтернативных поставок помогут избежать острой нехватки топлива.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.

2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро. В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.

5 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что проблемы с прокачкой газа в страны ЕС возникли из-за санкций, которые союз ввел против России и ряда компаний.

Теги: Газпром, газ, Дмитрий Песков, газопровод, Северный поток, российская агрессия, война России против Украины, цена на газ, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222242)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186894)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133659)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (120358)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (110042)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99474)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (92079)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87477)
 
 
 
 