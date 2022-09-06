Еврокомиссия предложила два варианта ограничения цен на российский газ – Financial Times

Еврокомиссия, согласно проекту, рассматривает возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран, в зависимости от степени их энергетической независимости.

При таком подходе страны ЕС будут поделены на красную и зеленую зону: в красной цены будут ограничены, в зеленой – будут оставаться на высоком уровне, чтобы облегчить потоки в страны первой категории.

В документе говорится, что такая мера уменьшит влияние стоимости газа на цены на электроэнергию, но будет "сложной в управлении" и потребует "огромной координации" между государствами-членами.

Установление лимита на весь импорт из РФ или определение единой компании для переговоров с российским "Газпромом" также сопряжено с определенными рисками, считают в ЕК. По мнению Брюсселя, такие инициативы могут спровоцировать "Газпром" задействовать положение о "форс-мажорных обстоятельствах" и привести к "возможной эскалации геополитической напряженности".

Ожидается, что предложения Еврокомиссии будут обсуждаться 9 сентября. По данным FT, ни один из вариантов пока не имеет абсолютной поддержки.