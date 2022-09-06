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Еврокомиссия предложила два варианта ограничения цен на российский газ – Financial Times

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Варианты ограничения цен на энергоносители из РФ Евросоюз обсудит 9 сентября
Варианты ограничения цен на энергоносители из РФ Евросоюз обсудит 9 сентября
Фото: EPA

Европейская комиссия подготовила два возможных варианта ограничения цен на газ из России. Об этом 5 сентября сообщила британская газета Financial Times, которая ознакомилась с проектом документа.

Еврокомиссия, согласно проекту, рассматривает возможность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран, в зависимости от степени их энергетической независимости.

При таком подходе страны ЕС будут поделены на красную и зеленую зону: в красной цены будут ограничены, в зеленой – будут оставаться на высоком уровне, чтобы облегчить потоки в страны первой категории.

В документе говорится, что такая мера уменьшит влияние стоимости газа на цены на электроэнергию, но будет "сложной в управлении" и потребует "огромной координации" между государствами-членами.

Установление лимита на весь импорт из РФ или определение единой компании для переговоров с российским "Газпромом" также сопряжено с определенными рисками, считают в ЕК. По мнению Брюсселя, такие инициативы могут спровоцировать "Газпром" задействовать положение о "форс-мажорных обстоятельствах" и привести к "возможной эскалации геополитической напряженности".

Ожидается, что предложения Еврокомиссии будут обсуждаться 9 сентября. По данным FT, ни один из вариантов пока не имеет абсолютной поддержки.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть – они решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру. Такие услуги будут разрешены только в случае, если нефть продается по цене, которая равна или ниже предельного значения, установленного широкой коалицией стран.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал установить граничную цену не только на нефть, но и на газ, поставляемый из России.

Теги: Газпром, газ, Еврокомиссия, Европейская комиссия, цены, электроэнергия, газопровод, ограничения, ЕС
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