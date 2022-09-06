Ермак: Манипуляции России "снимите санкции, мы дадим газ" вызывают в Европе отвращение. Российские фейки не работают

"Российские фейки не работают. Их информационная война слишком жалкая и понятна цивилизованному миру. Провокации россиян в Энергодаре вокруг ЗАЭС не срабатывают. Желание "заморозить" Европу, манипуляции в стиле "снимите санкции, мы дадим газ" вызывают только отвращение", – подчеркнул глава ОП.

По его словам, Украина и страны Запада должны сейчас действовать сообща.

"Украина и западный мир должны окончательно поставить точку в вопросе "агрессивной России", сломав ее экономику санкциями, выбив из рук оружие. Обезьяна с гранатой в XXI веке не может диктовать свои требования миру. Сделаем это вместе. Раз и навсегда", – резюмировал Ермак.

5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками российского газа в страны ЕС по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода".