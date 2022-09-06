"Пожинает то, что посеяла". Эрдоган заявил, что в энергетическом кризисе виновата сама Европа

"Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Позиция господина Путина говорит о том, что если вы делаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ. Нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе", – сказал Эрдоган и подчеркнул, что у Турции "таких проблем нет".



"Я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы", – сказал Эрдоган.

Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия не добьется смягчения санкций "энергетическим шантажом" Европы. По мнению Ермака, манипуляции России "снимите санкции, мы дадим газ" вызывают в Европе отвращение. Российские фейки не работают, сказал глава ОП.