"Пожинает то, что посеяла". Эрдоган заявил, что в энергетическом кризисе виновата сама Европа

"Европа на самом деле пожинает то, что посеяла. Позиция господина Путина говорит о том, что если вы делаете так, то и я буду делать так. Он использует все имеющиеся в его распоряжении средства и оружие. Важнейшим из них является природный газ. Нам бы этого не хотелось, но такая ситуация складывается в Европе", – сказал Эрдоган и подчеркнул, что у Турции "таких проблем нет".
"Я думаю, этой зимой у Европы будут серьезные проблемы", – сказал Эрдоган.
Сегодня глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Россия не добьется смягчения санкций "энергетическим шантажом" Европы. По мнению Ермака, манипуляции России "снимите санкции, мы дадим газ" вызывают в Европе отвращение. Российские фейки не работают, сказал глава ОП.
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветками в октябре 2012 года.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро.
В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.