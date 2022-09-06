ГОРДОН
 
 
МИР

В РФ сняли пропагандистский ролик о тяжелой зиме без газа в Европе. В видео использовали кадры российского Красноярска, который никогда не был газифицирован

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Для иллюстрации "холодов в Европе" использованы кадры зимнего Красноярска
Для иллюстрации "холодов в Европе" использованы кадры зимнего Красноярска
Скриншот: NGS24.RU — Новости Красноярска / Telegram

В соцсетях пытаются завирусить ролик якобы российского "Газпрома" (на официальных страницах компании этого ролика нет) о том, в какой холод погрузится Европа без российского газа. При этом в видео используют кадры российского города Красноярск, который никогда не был газифицирован. Об этом сообщили журналисты NGS24.

Ролик появился вечером 5 сентября. В нем "Газпром" якобы отключает Европе газ, после чего показывают виды европейских городов, флаг Евросоюза, трубы с надписью Nordstream ("Северный поток"), солнечные батареи и ветряные генераторы энергии.

Саундтреком выбрана песня барда Юрия Визбора "А зима будет большая" (в исполнении его внучки Варвары Визбор), в которой поется о плачущей России.

Журналисты подчеркивают, что для иллюстрации "холодов в Европе" использованы кадры зимнего Красноярска: местный вантовый мост, остров Татышев, а также трубы ТЭЦ.

Клипом, в частности, поделился у себя в Telegram-канале заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко с подписью: "Ну, вы поняли".

Медиа отмечает, что о газификации Красноярского края говорят много лет. На свежей карте программы газифицикации России 2021–2025 годов региона не было. Однако 31 августа стало известно, что газопровод "Сила Сибири" планируют проложить по территории края вблизи Красноярска, Ачинска и Канска.

Контекст:

В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".

25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ.

5 августа Еврокомиссия окончательно утвердила план экономии газа на 15%.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, газ, Красноярск, Европа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании. Фото
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
Зеленские отмечают 19 лет совместной жизни. Самые яркие фото президента и первой леди после его инаугурации
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
"Дети – моя тема". Могилевская посетила тренинг для опекунов в летнем лагере Фонда Рината Ахметова
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Зибров выступит в Киеве с концертом. Часть денег артист передаст в поддержку ВСУ
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
Избавившаяся от алкозависимости 33-летняя мать единственной дочери Владимира Кличко снялась на вечеринке в узком мини-платье
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
"Я уже рядом. Бум". Тина Кароль снялась с веточкой хлопка
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Проживающий за границей Потап показал подарок, который вручил 14-летнему сыну
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
Дмитрий Ступка: Сегодня год, как меня нет в Украине. Я многое потерял
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
"Я вышла замуж за мужчину моей мечты". Юрушева показала свои свадебные фото
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
Никитюк показала, как выглядит после похода к косметологу, и крупным планом продемонстрировала бюст
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
Лонгория станцевала в купальнике вместе с сыном
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
49-летняя Клум в микроплавках оседлала велосипед перед камерой
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
Арестович рассказал, в какую зону на теле собеседника смотреть, чтобы "сбить его с толку"
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Сделано с любовью", "Еще и на подбородке ямочка". Тополя показал подросшего сына, который живет сейчас в США вместе с матерью
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
"Роскошно", "Вау! Прекрасная королева". 56-летняя Хайек вышла в свет в "свадебном" платье
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Спасибо, что трахаешь мою жену". Dantes высмеял роман Дорофеевой с его другом Кацуриным (323601)
2
"Папины девочки, а мальчик похож на маму", "Какие милые". Ким показал жену, дочерей и сына (234077)
3
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (165768)
4
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (150401)
5
"Все разведки мира мне платят миллионы, а сегодня, вот х...рня, взяли и раскрыли". Макаревич высмеял внесение его в список "иноагентов" (130779)
6
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (107605)
7
Перман о вернувшейся в РФ Пугачевой: Какая смелость и мудрость – молчать за рубежом и высказаться дома (83331)
8
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (73986)
 
 
 
 