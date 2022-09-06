В РФ сняли пропагандистский ролик о тяжелой зиме без газа в Европе. В видео использовали кадры российского Красноярска, который никогда не был газифицирован

Ролик появился вечером 5 сентября. В нем "Газпром" якобы отключает Европе газ, после чего показывают виды европейских городов, флаг Евросоюза, трубы с надписью Nordstream ("Северный поток"), солнечные батареи и ветряные генераторы энергии.

Саундтреком выбрана песня барда Юрия Визбора "А зима будет большая" (в исполнении его внучки Варвары Визбор), в которой поется о плачущей России.

Журналисты подчеркивают, что для иллюстрации "холодов в Европе" использованы кадры зимнего Красноярска: местный вантовый мост, остров Татышев, а также трубы ТЭЦ.

Клипом, в частности, поделился у себя в Telegram-канале заместитель губернатора Красноярского края Сергей Пономаренко с подписью: "Ну, вы поняли".

Медиа отмечает, что о газификации Красноярского края говорят много лет. На свежей карте программы газифицикации России 2021–2025 годов региона не было. Однако 31 августа стало известно, что газопровод "Сила Сибири" планируют проложить по территории края вблизи Красноярска, Ачинска и Канска.