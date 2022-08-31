ГОРДОН
 
 
МИР

"Газпром" с 1 сентября прекратит поставки газа во Францию

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Газпром" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября
"Газпром" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября
Фото: depositphotos.com

Российский газовый монополист "Газпром" приостановил поставки газа компании Engie (Франция). Компания заявила 30 августа в Telegram, что это связано с неоплатой июльских поставок в полном объеме.

В сообщении "Газпрома" говорится, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа "Газпром экспорт" не получил в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie в июле по действующим контрактам.

"В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме", – заявили в компании.

"Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября и до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.

В комментарии Le Figaro неназванный источник заявил, что Engie не собиралась платить "Газпрому", так как объемы газа, которые РФ поставляла, не соответствовали контракту. Поэтому Engie решила применить пункты контракта: либо потребовать от "Газпрома" неустойку, либо – что и сделала французская группа – оплачивать только фактически поставленные объемы.

Поставки российского газа в Engie значительно сократились с начала войны в Украине, а недавно упали до 1,5 тераватт-часов в месяц, говорится в релизе, опубликованном в Twitter журналистов Le Figaro Бертилем Баяром. Для сравнения – общий годовой объем закупок французской группы в Европе превышает 400 тераватт-часов.

Как отмечает Bloomberg, действия "Газпрома" последовали за прозвучавшим 29 августа призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям сократить потребление энергии, чтобы не столкнуться с возможным ее нормированием этой зимой, если Россия прекратит поставки газа в отместку за европейскую поддержку Украины.

Контекст:

Как отмечает RFI, газовые хранилища Франции заполнены более чем на 90%, а значит у Франции должно быть достаточно топлива, чтобы пережить зиму со средними температурами, заявила исполнительный вице-президент Engie Клэр Уэйсанд. Однако ситуация может быть напряженной во время возможных похолоданий.

Кроме того, Engie ведет переговоры с алжирской Sonatrach в рамках своей стратегии диверсификации от поставок из России. Однако эти новые средне- и долгосрочные контракты с североафриканской страной не вступят в силу этой зимой.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Газпром, Россия, Франция, газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
"Завтра осень, но внутри все еще февраль". Каменских рассказала, что поддерживает ее во время войны
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
Закуска из баклажанов по рецепту Саливанчук. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
"Отличные танцевальные движения". В сети показали танец Рианны в боди, снятый с нижнего ракурса
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Германии обокрали украинскую группу ТНМК. Неизвестные похитили компьютеры, деньги и документы
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
В Лондоне после двухлетнего перерыва прошел Ноттинг-Хиллский карнавал. Фото
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
Защищающий Украину Кривошапко: Самое страшное в этой войне – разбитые семьи, тоскующие друг по другу
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
"Ты невероятная. Такой пример для нас". Лонгория восхитила сеть снимком в тренировочном костюме
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Бабкин об утреннем обстреле Харькова: Сегодня враг обстрелял наш источник. Источник силы, здоровья, веры. Никто не простит
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
Жена Анатолия Анатолича похвасталась отдыхом в доме, расположенном на верхушке дерева в Альпах. Фото
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Алиса выглядит совсем по-другому в "Стране чудес". 73-летний Осборн показал чаепитие в саду
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
"Я уезжаю очень далеко, чтобы вернуться к себе". Jerry Heil улетела в США на учебу в Беркли
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
  Тополя рассказал, почему по приказу Залужного вернулся с передовой в Киев
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
64-летняя Стоун снялась в желтом и синем платьях для Vogue
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
"Не стесняюсь говорить об этом. Я просила, чтобы не уходил, был с нами". MamaRika заявила, что не готова отпустить мужа на фронт
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
64-летняя Мадонна возле унитаза выставила пятую точку крупным планом. Фото (215199)
2
"Автомат в руки и на передовую – кровью своей смывать позор". Юрченко обратился к Дорну, который выступал в РФ, а теперь – за границей (108539)
3
"Никогда не поздно выглядеть сказочно". 64-летняя Стоун в бикини похвасталась стройной фигурой, сделав селфи в полный рост (69083)
4
"Все ждут рождения моего ребенка". 35-летняя Каменских прокомментировала слухи о своей беременности (64327)
5
"Дай бог, когда будет 43, выглядеть так же шикарно, как вы". Полякова снялась в мини-шортах и топе с декольте (57095)
6
"Это очень смешно". Арестович "показал", как жена укладывает его спать (54078)
7
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (47583)
8
Наталья Кличко рассказала, как помогает своей дочери обустраиваться на новом месте в новой стране. Видео (35442)
 
 
 
 