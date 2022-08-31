"Газпром" с 1 сентября прекратит поставки газа во Францию

В сообщении "Газпрома" говорится, что по состоянию на конец рабочего дня 30 августа "Газпром экспорт" не получил в полном объеме платежи за газ, поставленный компании Engie в июле по действующим контрактам.

"В соответствии с указом президента РФ от 31.03.2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа", запрещается дальнейшая поставка природного газа иностранному покупателю, если в контрактный срок оплаты платеж не был произведен покупателем в полном объеме", – заявили в компании.

"Газпром экспорт" уведомил Engie о полной приостановке поставок газа начиная с 1 сентября и до момента получения денежных средств за поставленный газ в полном объеме.

В комментарии Le Figaro неназванный источник заявил, что Engie не собиралась платить "Газпрому", так как объемы газа, которые РФ поставляла, не соответствовали контракту. Поэтому Engie решила применить пункты контракта: либо потребовать от "Газпрома" неустойку, либо – что и сделала французская группа – оплачивать только фактически поставленные объемы.

Поставки российского газа в Engie значительно сократились с начала войны в Украине, а недавно упали до 1,5 тераватт-часов в месяц, говорится в релизе, опубликованном в Twitter журналистов Le Figaro Бертилем Баяром. Для сравнения – общий годовой объем закупок французской группы в Европе превышает 400 тераватт-часов.

Gazprom réduit officiellement ses livraisons à Engie * pic.twitter.com/vca3vhbxGm — Bertille Bayart (@BertilleBayart) August 30, 2022

Как отмечает Bloomberg, действия "Газпрома" последовали за прозвучавшим 29 августа призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям сократить потребление энергии, чтобы не столкнуться с возможным ее нормированием этой зимой, если Россия прекратит поставки газа в отместку за европейскую поддержку Украины.