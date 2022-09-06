Доходы России от продажи энергоносителей превышают траты на войну против Украины – анализ

По данным аналитиков, выручка РФ за этот период составила €158 млрд. В то же время расходы на войну оцениваются в €100 млрд.
Центр учитывал доходы России от экспорта нефти, газа и угля морскими путями и по трубопроводам в период с 24 февраля по 24 августа этого года.
Согласно отчету, крупнейшим покупателем российских энергоносителей являются Евросоюз (€85 млрд, на Германию приходится чуть меньше четверти от всего экспорта в ЕС – €19 млрд) и Китай (€35 млрд).
Аналитик CREA Лаури Мюлливирта отметил, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта (в частности, экспорт в ЕС сырой нефти упал на 35% в июле – августе).
"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или предельные цены на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению", – заявил он.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
3 июня Европейский совет утвердил шестой пакет санкций, который, в частности, включает поэтапный отказ от российской нефти. По данным Международного энергетического агентства, экспорт нефти из РФ достиг самого низкого уровня с августа прошлого года, но выручка в июне из-за подорожания топливного сырья все равно увеличилась на $700 млн.
2 сентября министры финансов "Группы семи" согласовали механизм ограничения цен на российскую нефть – они решили ввести всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют транспортировать сырую нефть или нефтепродукты из России морским путем по всему миру.
Россия заявила, что прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие идею ограничения цен на российские энергоносители из-за войны в Украине. Также сократились поставки российского газа в Европу, что, вероятно, спровоцирует новые скачки цен.
5 сентября Еврокомиссия предложила два способа ограничить цену на российский газ. Рассматривается вероятность ограничить цену на весь импорт из РФ или для определенных стран, в зависимости от степени их энергетической независимости.