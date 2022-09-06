Доходы России от продажи энергоносителей превышают траты на войну против Украины – анализ

Выручка России от продажи газа, угля и нефти превысила расходы на войну против Украины, считают в CREA Фото: EPA

По данным аналитиков, выручка РФ за этот период составила €158 млрд. В то же время расходы на войну оцениваются в €100 млрд.

Центр учитывал доходы России от экспорта нефти, газа и угля морскими путями и по трубопроводам в период с 24 февраля по 24 августа этого года.

Согласно отчету, крупнейшим покупателем российских энергоносителей являются Евросоюз (€85 млрд, на Германию приходится чуть меньше четверти от всего экспорта в ЕС – €19 млрд) и Китай (€35 млрд).

Аналитик CREA Лаури Мюлливирта отметил, что Россия по-прежнему получает рекордную прибыль от ископаемого топлива, несмотря на падение объемов экспорта (в частности, экспорт в ЕС сырой нефти упал на 35% в июле – августе).

"Чтобы бороться с этим, правительства должны ввести тарифы или предельные цены на импорт из России и ускорить меры по энергосбережению", – заявил он.