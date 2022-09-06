Кулеба об "энергетическом шантаже" РФ: Умиротворение Путина за счет Украины – это сделка с дьяволом

По его словам, своим "энергетическим шантажом" Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого домохозяйства в Европе.
"Те, кто предлагает сдаться, только навлекают на себя еще больше неприятностей. Умиротворение Путина путем продажи Украины – это сделка с дьяволом, которая не принесет ни мира, ни стабильности", – подчеркнул министр.
With his energy blackmail, Putin wants to ruin the stability and well-being of every household in Europe. Those who propose to give in are only inviting more trouble. Pacifying Putin by selling out Ukraine is a deal with the devil which will bring neither peace, nor stability.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2022
5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками российского газа в страны ЕС по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода".
"Северный поток" – часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря. Является морской частью одной из веток системы газопроводов "Ямал – Европа". Газопровод состоит из двух ниток протяженностью 1224 км и общей проектной производительностью 55 млрд м³ газа в год. Он начал поставки газа двумя ветками в октябре 2012 года.
В июне "Газпром" снизил объем прокачки газа в Европу через "Северный поток" – до 40% от проектной мощности. Компания объяснила это "несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса и выявленными техническими неисправностями двигателей".
25 июля "Газпром" объявил, что останавливает еще одну турбину Siemens на компрессорной станции "Портовая" и поставки газа по газопроводу "Северный поток" сокращаются до 20% от мощности трубопровода, они будут составлять не более 33 млн м³ в сутки.
2 сентября российский "Газпром" после трехдневной остановки поставок газа в Европу по "Северному потоку", которую делали для проведения технических работ с 31 августа до 2 сентября, объявил о полном прекращении поставок по этому газопроводу. На этом фоне в Европе начали расти цены на газ, а также падать курс евро.
В Европейской комиссии считают, что заявление о поломке – лживый предлог для остановки газопровода.