Кулеба об "энергетическом шантаже" РФ: Умиротворение Путина за счет Украины – это сделка с дьяволом

Кулеба: Те, кто предлагает сдаться, только навлекают на себя еще больше неприятностей Фото: ЕРА

По его словам, своим "энергетическим шантажом" Путин хочет разрушить стабильность и благополучие каждого домохозяйства в Европе.

"Те, кто предлагает сдаться, только навлекают на себя еще больше неприятностей. Умиротворение Путина путем продажи Украины – это сделка с дьяволом, которая не принесет ни мира, ни стабильности", – подчеркнул министр.

With his energy blackmail, Putin wants to ruin the stability and well-being of every household in Europe. Those who propose to give in are only inviting more trouble. Pacifying Putin by selling out Ukraine is a deal with the devil which will bring neither peace, nor stability. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 6, 2022

5 сентября спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблемы с поставками российского газа в страны ЕС по "Северному потоку" сохранятся до тех пор, пока не будут сняты санкции, "препятствующие обслуживанию агрегатов трубопровода".