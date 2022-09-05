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Страны ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти

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Производители нефти сократят добычу на 100 тыс. баррелей в день
Производители нефти сократят добычу на 100 тыс. баррелей в день
Фото: depositphotos.com

Страны – члены организации импортеров нефти (ОПЕК) и 10 стран – союзников организации, известные как ОПЕК+, 5 сентября договорились о небольшом сокращении добычи нефти, чтобы поддержать цены, упавшие из-за опасений экономического спада. Об этом сообщает Reuters.

Производители нефти сократят добычу на 100 тыс. баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса, в октябре. Также они согласились, что могут встретиться в любое время, чтобы скорректировать добычу до следующей запланированной встречи 5 октября.

"Решение, по сути, сохраняет статус-кво, поскольку ОПЕК наблюдает за резкими колебаниями цен на нефть под влиянием многих факторов в обоих направлениях", – подчеркивает агентство.

ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванной слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью и восстановленными блокировками в Китае, а также неопределенностью потенциального соглашения между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть, уверен Мэтью Холланд из британского исследовательского института Energy Aspects.

Как добавляет Reuters, на фоне такого решения ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 3% в понедельник. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на $3,43 – до $96,45 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $2,94, или на 3,4%, – до $89,87 – после роста на 0,3% на предыдущей сессии. Рынки США закрыты из-за государственного праздника в понедельник.

Контекст:

В последние месяцы цена на нефть Brent упала примерно до $95 за баррель (в июне цена составляла $120) из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе, отмечает Reuters.

Цены также замедлили потенциальное увеличение предложения за счет возвращения на рынок иранской сырой нефти, если Тегеран сможет возобновить свое ядерное соглашение 2015 года с мировыми государствами.

В то же время Россия заявила, что прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие идею ограничения цен на российские энергоносители из-за войны в Украине. Также сократились поставки российского газа в Европу, что, вероятно, спровоцирует новые скачки цен.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: экономика, нефть, ОПЕК, торговля, цена на нефть
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