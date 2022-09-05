Страны ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти

Производители нефти сократят добычу на 100 тыс. баррелей в день Фото: depositphotos.com

Производители нефти сократят добычу на 100 тыс. баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса, в октябре. Также они согласились, что могут встретиться в любое время, чтобы скорректировать добычу до следующей запланированной встречи 5 октября.

"Решение, по сути, сохраняет статус-кво, поскольку ОПЕК наблюдает за резкими колебаниями цен на нефть под влиянием многих факторов в обоих направлениях", – подчеркивает агентство.

ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванной слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью и восстановленными блокировками в Китае, а также неопределенностью потенциального соглашения между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть, уверен Мэтью Холланд из британского исследовательского института Energy Aspects.

Как добавляет Reuters, на фоне такого решения ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 3% в понедельник. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на $3,43 – до $96,45 за баррель.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $2,94, или на 3,4%, – до $89,87 – после роста на 0,3% на предыдущей сессии. Рынки США закрыты из-за государственного праздника в понедельник.