Страны ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти

Производители нефти сократят добычу на 100 тыс. баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса, в октябре. Также они согласились, что могут встретиться в любое время, чтобы скорректировать добычу до следующей запланированной встречи 5 октября.
"Решение, по сути, сохраняет статус-кво, поскольку ОПЕК наблюдает за резкими колебаниями цен на нефть под влиянием многих факторов в обоих направлениях", – подчеркивает агентство.
ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванной слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью и восстановленными блокировками в Китае, а также неопределенностью потенциального соглашения между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть, уверен Мэтью Холланд из британского исследовательского института Energy Aspects.
Как добавляет Reuters, на фоне такого решения ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 3% в понедельник. Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре поднялись на $3,43 – до $96,45 за баррель.
Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на $2,94, или на 3,4%, – до $89,87 – после роста на 0,3% на предыдущей сессии. Рынки США закрыты из-за государственного праздника в понедельник.
В последние месяцы цена на нефть Brent упала примерно до $95 за баррель (в июне цена составляла $120) из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе, отмечает Reuters.
Цены также замедлили потенциальное увеличение предложения за счет возвращения на рынок иранской сырой нефти, если Тегеран сможет возобновить свое ядерное соглашение 2015 года с мировыми государствами.
В то же время Россия заявила, что прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие идею ограничения цен на российские энергоносители из-за войны в Украине. Также сократились поставки российского газа в Европу, что, вероятно, спровоцирует новые скачки цен.