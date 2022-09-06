Фейгин: Результат шести с половиной месяцев войны – обрушение особого статуса России в регионе и во всей Евразии. Путин больше не страшен

Фейгин: Москва воюет со всем миром, а выиграть у всего мира нельзя – это невозможно Фото: Mark Feygin / Facebook

Фейгин сказал, что благодаря своему настрою, моральному духу и помощи западных союзников Украина не только сохранила боеспособность, но и демонстрирует готовность к наступлению и деоккупации территории.

"Может, это и не происходит в один день, но они-то говорили о полном обрушении военного потенциала Украины. Чего точно не произошло. Они говорили об обрушении государственного начала и командования в Украине. Этого тоже не произошло. А кто же командует тогда? Люди сами по себе, что ли, с улицы выходят командуют? Нет", – сказал блогер.

По его мнению, Украина и Россия сейчас ведут борьбу "на равных". Россия атакует, но у Украины, подчеркнул он, есть ряд преимуществ.

"Мы говорим о преимуществе в чем-то Украины, мы говорим о продолжении боевых действий со стороны Москвы, но тем не менее это на равных, – сказал Фейгин. – Вот все, что она может предложить. И это тоже еще один важный результат этих шести с половиной месяцев – ее нестрашность, обрушение ее особого статуса на региональном пространстве бывшего СССР и шире – всей Евразии", – считает блогер.

Фейгин убежден, что за эти шесть с половиной месяцев президента РФ Владимира Путина тоже стали иначе воспринимать в мире.

"Путин больше не страшен. Больше никто не может сказать, что он представляет из себя грозную силу, которая может определять судьбы целых народов. Нет этого больше. И вот это самодовлеющая вещь, которая, мне кажется, будет находиться в известной динамике и приведет в конечном итоге к очень предсказуемому концу", – продолжил блогер.

Он считает, что сейчас Россия "на полном ходу" идет к своему поражению.

"Просто нам остается гадать, как быстро это произойдет. Обозримые сроки – это месяцы, или год, или чуть больше. Но тем не менее исход ее предсказуем. Москва воюет со всем миром, а выиграть у всего мира нельзя – это невозможно", – подчеркнул Фейгин.

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