Фейгин: Результат шести с половиной месяцев войны – обрушение особого статуса России в регионе и во всей Евразии. Путин больше не страшен

Фейгин сказал, что благодаря своему настрою, моральному духу и помощи западных союзников Украина не только сохранила боеспособность, но и демонстрирует готовность к наступлению и деоккупации территории.
"Может, это и не происходит в один день, но они-то говорили о полном обрушении военного потенциала Украины. Чего точно не произошло. Они говорили об обрушении государственного начала и командования в Украине. Этого тоже не произошло. А кто же командует тогда? Люди сами по себе, что ли, с улицы выходят командуют? Нет", – сказал блогер.
По его мнению, Украина и Россия сейчас ведут борьбу "на равных". Россия атакует, но у Украины, подчеркнул он, есть ряд преимуществ.
"Мы говорим о преимуществе в чем-то Украины, мы говорим о продолжении боевых действий со стороны Москвы, но тем не менее это на равных, – сказал Фейгин. – Вот все, что она может предложить. И это тоже еще один важный результат этих шести с половиной месяцев – ее нестрашность, обрушение ее особого статуса на региональном пространстве бывшего СССР и шире – всей Евразии", – считает блогер.
Фейгин убежден, что за эти шесть с половиной месяцев президента РФ Владимира Путина тоже стали иначе воспринимать в мире.
"Путин больше не страшен. Больше никто не может сказать, что он представляет из себя грозную силу, которая может определять судьбы целых народов. Нет этого больше. И вот это самодовлеющая вещь, которая, мне кажется, будет находиться в известной динамике и приведет в конечном итоге к очень предсказуемому концу", – продолжил блогер.
Он считает, что сейчас Россия "на полном ходу" идет к своему поражению.
"Просто нам остается гадать, как быстро это произойдет. Обозримые сроки – это месяцы, или год, или чуть больше. Но тем не менее исход ее предсказуем. Москва воюет со всем миром, а выиграть у всего мира нельзя – это невозможно", – подчеркнул Фейгин.
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. Сегодня идет 195-й день войны. Российские оккупанты контролируют примерно 20% территории Украины.
Украинские власти неоднократно заявляли, что ставят своей целью победу в войне и деоккупацию всех захваченных Россией с 2014 года украинских территорий.
Министр обороны Украины Алексей Резников призвал не называть российскую армию "второй армией мира", как это иногда делают СМИ. Он сказал, что считает российскую армию не регулярным формированием, а армией убийц, мародеров и насильников. "Это не вторая армия в мире. Мы называем их "орками", – объяснил Резников.