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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

"Сейчас это уже как идиотизм выглядит". Фейгин прокомментировал возможные требования РФ на переговорах с Украиной

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Фейгин: Когда вы выходите с тем же набором требований, не учитывая ситуации на фронте... Зачем тогда, к чему эти переговоры?
Фейгин: Когда вы выходите с тем же набором требований, не учитывая ситуации на фронте... Зачем тогда, к чему эти переговоры?
Фото: Mark Feygin / Facebook

Россия хочет добиться переговоров с Украиной, но при этом она фактически не меняет к ней требований и по-прежнему хочет ее капитуляции. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский юрист, блогер Марк Фейгин.

Гордон спросил, какой примерно может быть повестка переговоров Украины и России. 

Фейгин ответил, что ее примерно можно представить по заявлениям представителей российской власти и лидеров иностранных государств, например, президента Турции Реджепа Эрдогана: российские власти хотят соглашения о перемирии, но на своих условиях. 

"Они же и говорят, что "в принципе, мы будем держаться той же повестки, но готовы ее обсуждать". Раньше они говорили: "Нет, только ради этой повестки мы встречаемся. Вот, пожалуйста. У нас есть соответствующие требования – по сути, о капитуляции". Это "демилитаризация", занятые территории и их статус как будущих после референдумов формальных "российских территорий", признание Крыма", – перечислил Фейгин.

Он уточнил, что пункт о "демилитаризации" предполагает отказ Украины от вступления в НАТО. 

"Это абсолютно неприемлемые условия. Сейчас это уже как идиотизм выглядит", – сказал Фейгин. 

По мнению блогера, если в начале полномасштабной войны эти требования "хоть как-то выглядели адекватными ситуации", то сейчас "это не выглядит вообще никак".

"Если бы было озвучено какое-то реально компромиссное требование, если бы люди реально хотели договориться, сказали: "Ну да, мы готовы обсуждать отвод войск на линию 24 февраля", – это хотя бы можно начать обсуждать. А когда вы выходите с тем же набором, ничего не меняя, не учитывая ситуации на фронте и вашего продвижения, беспощадных боев за Пески и Бахмут вот уже несколько месяцев... Зачем тогда, к чему эти переговоры?" – сказал Фейгин.

Блогер подчеркнул, что действия и заявления представителей РФ – в качестве примеров он привел убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области и попытки ядерного шантажа – только отдаляют стороны от переговоров. 

"Это явно не помогает, прямо скажем, даже разговорам о возможных переговорах на высшем уровне при посредничестве Стамбула или кого-то еще", – сказал он. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Полномасштабное вторжение России в Украину началось 24 февраля, президент России Владимир Путин говорил, что цель российской армии – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций в феврале и марте. Затем переговоры прекратились. В Офисе президента Украины объяснили, что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать.

Президент Украины Владимир Зеленский в конце июня сказал, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло и Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

В августе Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Реджеп Эрдоган, переговоры, перемирие, Марк Фейгин, демилитаризация, война России против Украины
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