"Сейчас это уже как идиотизм выглядит". Фейгин прокомментировал возможные требования РФ на переговорах с Украиной

Фейгин: Когда вы выходите с тем же набором требований, не учитывая ситуации на фронте... Зачем тогда, к чему эти переговоры? Фото: Mark Feygin / Facebook

Гордон спросил, какой примерно может быть повестка переговоров Украины и России.

Фейгин ответил, что ее примерно можно представить по заявлениям представителей российской власти и лидеров иностранных государств, например, президента Турции Реджепа Эрдогана: российские власти хотят соглашения о перемирии, но на своих условиях.

"Они же и говорят, что "в принципе, мы будем держаться той же повестки, но готовы ее обсуждать". Раньше они говорили: "Нет, только ради этой повестки мы встречаемся. Вот, пожалуйста. У нас есть соответствующие требования – по сути, о капитуляции". Это "демилитаризация", занятые территории и их статус как будущих после референдумов формальных "российских территорий", признание Крыма", – перечислил Фейгин.

Он уточнил, что пункт о "демилитаризации" предполагает отказ Украины от вступления в НАТО.

"Это абсолютно неприемлемые условия. Сейчас это уже как идиотизм выглядит", – сказал Фейгин.

По мнению блогера, если в начале полномасштабной войны эти требования "хоть как-то выглядели адекватными ситуации", то сейчас "это не выглядит вообще никак".

"Если бы было озвучено какое-то реально компромиссное требование, если бы люди реально хотели договориться, сказали: "Ну да, мы готовы обсуждать отвод войск на линию 24 февраля", – это хотя бы можно начать обсуждать. А когда вы выходите с тем же набором, ничего не меняя, не учитывая ситуации на фронте и вашего продвижения, беспощадных боев за Пески и Бахмут вот уже несколько месяцев... Зачем тогда, к чему эти переговоры?" – сказал Фейгин.

Блогер подчеркнул, что действия и заявления представителей РФ – в качестве примеров он привел убийство украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области и попытки ядерного шантажа – только отдаляют стороны от переговоров.

"Это явно не помогает, прямо скажем, даже разговорам о возможных переговорах на высшем уровне при посредничестве Стамбула или кого-то еще", – сказал он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube