Песков рассказал, что нужно России для организации встречи Путина и Зеленского

По его словам, на сегодняшний день в плане организации переговоров двух президентов ничего не поменялось, поскольку "встреча ради встречи никому не нужна".

Песков утверждает, что для того, "чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне".

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