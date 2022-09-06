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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Песков рассказал, что нужно России для организации встречи Путина и Зеленского

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По словам Пескова, "встреча ради встречи никому не нужна"
По словам Пескова, "встреча ради встречи никому не нужна"
Фото: ЕРА

Для организации встречи президента РФ Владимир Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским нужно "построить фундамент договоренностей". Об этом 6 сентября заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, сообщает "РИА Новости".

По его словам, на сегодняшний день в плане организации переговоров двух президентов ничего не поменялось, поскольку "встреча ради встречи никому не нужна".

Песков утверждает, что для того, "чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию".

В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В конце июля президент Украины высказал мнение, что участие Путина в переговорах невозможно. "На сегодня мне кажется, что единственная возможная модель – говорить с кем-то другим, а не с нынешним лидером РФ", – отметил Зеленский.

3 августа Песков заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, но на своих условиях.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Дмитрий Песков, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, встреча
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