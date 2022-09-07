"Все идет по плану. По нашему плану". В Минобороны призвали помогать ВСУ "информационной сдержанностью"

Соответствующий пост опубликовала в Facebook заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Все идет по плану. По нашему плану, – написала замминистра. – Помогаем Вооруженным силам информационной сдержанностью".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии. Гуменюк заверила, что ВСУ обязательно отчитаются о ходе деоккупации и перечислят названия освобожденных населенных пунктов, когда это будет безопасно и для мирных жителей, и для военных. 31 августа она высмеяла утверждения россиян о том, что украинское наступление на юге "с треском провалилось".