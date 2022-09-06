ВСУ уничтожили более 50 тыс. российских оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины за последние сутки ликвидировали около 350 российских захватчиков.

Остальные потери оккупантов выглядят так:

"Наибольшие потери противник понес на донецком направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.