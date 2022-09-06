"Огневой контроль переправ системен и эффективен". ВСУ на юге за сутки уничтожили три "Гиацинта", станцию связи и четыре склада боеприпасов

"Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен", – говорится в сообщении.
Подтвержденные потери врага на юге за сутки составляют 86 оккупантов, четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники, четыре гаубицы калибра 152 мм "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки калибра 152 мм "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", станция связи и противотанковый ракетный комплекс.
Также ликвидированы четыре склада вражеских боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях.
В командовании отметили, что основное внимание россиян на юге было сосредоточено на удержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеминухи, Правдино, Белогорки.
"С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел", – сообщается в сводке.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.
Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины.