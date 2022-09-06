"Огневой контроль переправ системен и эффективен". ВСУ на юге за сутки уничтожили три "Гиацинта", станцию связи и четыре склада боеприпасов

Украинские военные на юге отбили штурм и уничтожили технику врага Фото: Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна / Facebook

"Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен", – говорится в сообщении.

Подтвержденные потери врага на юге за сутки составляют 86 оккупантов, четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники, четыре гаубицы калибра 152 мм "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки калибра 152 мм "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", станция связи и противотанковый ракетный комплекс.

Также ликвидированы четыре склада вражеских боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях.

В командовании отметили, что основное внимание россиян на юге было сосредоточено на удержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеминухи, Правдино, Белогорки.

"С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел", – сообщается в сводке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)