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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Огневой контроль переправ системен и эффективен". ВСУ на юге за сутки уничтожили три "Гиацинта", станцию связи и четыре склада боеприпасов

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Украинские военные на юге отбили штурм и уничтожили технику врага
Украинские военные на юге отбили штурм и уничтожили технику врага
Фото: Перша Окрема Бригада Спеціального Призначення ім. Івана Богуна / Facebook

Украинская авиация на юге Украины за сутки 5 сентября нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 370 огневых задач по поражению ПВО, сосредоточений сил, станций РЭБ и понтонных переправ. Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в сводке по итогам дня.

"Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен", – говорится в сообщении. 

Подтвержденные потери врага на юге за сутки составляют 86 оккупантов, четыре танка, 12 единиц авто-бронетехники, четыре гаубицы калибра 152 мм "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки калибра 152 мм "Гиацинт-Б" и "Гиацинт-С", станция связи и противотанковый ракетный комплекс.

Также ликвидированы четыре склада вражеских боеприпасов в Херсонской и Николаевской областях.

В командовании отметили, что основное внимание россиян на юге было сосредоточено на удержании занимаемых рубежей, нанесении авиационных ударов в направлении Малой Сейдеминухи, Правдино, Белогорки.

"С целью улучшения тактического положения противник провел штурмовые действия в направлении Шмидтового и Терновых Под силами сводного подразделения, в частности, с применением спецназовцев. Но успеха не имел", – сообщается в сводке. 

https://www.facebook.com/okPivden/videos/488444023127398/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.

В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.

Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.

Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины

Теги: авиация, Херсонская область, штурм, Днепр, военная техника, Николаевская область, боеприпасы, переправа, война России против Украины, ракетный комплекс, потери России
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