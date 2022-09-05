Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение оккупантов в Купянске и Херсоне

"Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. В течение текущих суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага", – сказано в сообщении.
По уточненным данным украинских военных, подтверждены потери врага в Херсоне и Харьковской области.
"В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и три танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожены зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага", – сообщили в Генштабе.
Сегодня – 194-е сутки полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
По данным Генштаба ВСУ, потери личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, по данным на 5 сентября, достигли 49,8 тыс. военных убитыми.
Остальные потери оккупантов выглядят так: танки – 206; боевые бронированные машины – 4459; артиллерийские системы – 1157 ; РСЗО – 294; средства ПВО – 156; самолеты – 236; вертолеты – 206; БПЛА оперативно-тактического уровня – 867; крылатые ракеты – 205; корабли/катера – 15; автомобильная техника и автоцистерны – 3286; специальная техника – 107.