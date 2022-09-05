Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение оккупантов в Купянске и Херсоне

Под Купянском и в Херсоне оккупанты понесли потери под огнем ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Группировка Воздушных сил Вооруженных сил Украины отражает ракетные и авиационные удары противника, эффективно прикрывает критические объекты на территории Украины. В течение текущих суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны нанесла более 15 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага", – сказано в сообщении.

По уточненным данным украинских военных, подтверждены потери врага в Херсоне и Харьковской области.

"В результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины. В городе Херсон поражены более 30 военнослужащих и три танка противника; а в районе Антоновского моста и переправы уничтожены зенитный ракетный комплекс и шесть грузовиков врага", – сообщили в Генштабе.