ВСУ выбили оккупантов с позиций под Краматорском и отбили атаки в девяти районах Донбасса – Генштаб ВСУ

ВСУ добились успехов на Донбассе, выбив врага с позиций под Краматорском Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины, отмечают в Генштабе ВСУ.

Россияне в течение 5 сентября совершили более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиационных ударов для поражения военных и гражданских объектов на территории Украины. Так, оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области, Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

На волынском и полесском направлениях значительных изменений нет.

На северском направлении под обстрелы попали приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях захватчики, задействовав имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементеевка, Новое, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотове, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепель;

россияне обстреляли районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементеевка, Новое, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотове, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепель; на славянском направлении обстрелам подверглись Краснополье, Вернополье, Дубравное и Богородичное;

обстрелам подверглись Краснополье, Вернополье, Дубравное и Богородичное; на краматорском направлении враг атаковал Донецкое, Пискуновку, Кривую Луку, Северск и Спорное;

враг атаковал Донецкое, Пискуновку, Кривую Луку, Северск и Спорное; на бахмутском направлении пострадали Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцевое и Майорськ;

пострадали Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцевое и Майорськ; на авдеевском направлении противник обстрелял Александровку, Авдеевку, Водяное, Красногоровку и Марьинку;

противник обстрелял Александровку, Авдеевку, Водяное, Красногоровку и Марьинку; на новопавловском направлении – Свободное Поле, Времевку, Новомихайловку и Керменчик;

– Свободное Поле, Времевку, Новомихайловку и Керменчик; на запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

"На южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Апрельское, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое", – рассказали в Генштабе ВСУ.