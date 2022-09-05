ВСУ выбили оккупантов с позиций под Краматорском и отбили атаки в девяти районах Донбасса – Генштаб ВСУ

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.
В то же время силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины, отмечают в Генштабе ВСУ.
Россияне в течение 5 сентября совершили более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиационных ударов для поражения военных и гражданских объектов на территории Украины. Так, оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области, Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.
На волынском и полесском направлениях значительных изменений нет.
На северском направлении под обстрелы попали приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.
На других направлениях захватчики, задействовав имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:
"На южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Апрельское, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое", – рассказали в Генштабе ВСУ.
Сегодня – 194-е сутки полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.