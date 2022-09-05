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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ выбили оккупантов с позиций под Краматорском и отбили атаки в девяти районах Донбасса – Генштаб ВСУ

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ВСУ добились успехов на Донбассе, выбив врага с позиций под Краматорском
ВСУ добились успехов на Донбассе, выбив врага с позиций под Краматорском
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские защитники достигли тактического успеха на краматорском направлении и выбили врага с ранее занятых позиций. Кроме того, украинские защитники успешно отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье Донецкой области, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 5 сентября в Facebook.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, удержании временно захваченных районов Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей", – говорится в сообщении.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение оборонной операции, удерживают определенные рубежи и не допускают продвижения захватчиков вглубь территории Украины, отмечают в Генштабе ВСУ.

Россияне в течение 5 сентября совершили более 40 обстрелов из РСЗО и более 25 авиационных ударов для поражения военных и гражданских объектов на территории Украины. Так, оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Залиман Харьковской области, Дмитровка, Богородичное, Зайцево, Кодема, Соледар, Яковлевка, Красногоровка Донецкой области и Дорожнянка Запорожской области.

На волынском и полесском направлениях значительных изменений нет.

На северском направлении под обстрелы попали приграничные районы населенных пунктов Черниговской и Сумской областей.

На других направлениях захватчики, задействовав имеющиеся средства огневого поражения, продолжали обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

  • на харьковском направлении россияне обстреляли районы населенных пунктов Уды, Одноробовка, Сосновка, Дементеевка, Новое, Питомник, Борщова, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Момотове, Байрак, Слобожанское, Гусаровка, Мосьпаново и Чепель;
  • на славянском направлении обстрелам подверглись Краснополье, Вернополье, Дубравное и Богородичное;
  • на краматорском направлении враг атаковал Донецкое, Пискуновку, Кривую Луку, Северск и Спорное;
  • на бахмутском направлении пострадали Николаевка, Веселое, Белогоровка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Кодема, Зайцевое и Майорськ;
  • на авдеевском направлении противник обстрелял Александровку, Авдеевку, Водяное, Красногоровку и Марьинку;
  • на новопавловском направлении – Свободное Поле, Времевку, Новомихайловку и Керменчик;
  • на запорожском направлении – Зеленое Поле, Новоселку, Новополь, Гуляйполе, Красное, Каменское.

"На южнобугском направлении россияне сосредотачиваются на обороне занятых ранее рубежей и позиций, продолжали обстрелы в районах населенных пунктов Апрельское, Шевченково, Любомировка, Новогригорьевка, Посад Покровское, Украинка, Прибужское, Лиманы, Лупарево, Мирное, Александровка и Таврическое", – рассказали в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZHdoD3FHYzM6CP2DCFdPmmMP3S4qWT5UCNETrfvAGubVgVWKuhmveMdWCBkXJ1kFl

Контекст:

Сегодня – 194-е сутки полномасштабного вторжения РФ. В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

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