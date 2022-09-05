Оккупанты отключили Каховскую ГЭС – Генштаб ВСУ

"Враг продолжает совершать противоправные действия в Херсонской области. Так, российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС, что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей", – сказано в сообщении.

Контекст:

Каховскую ГЭС на территории Херсонской области российские оккупанты захватили 24 февраля. Об ударах по мосту возле станции в оперативном командовании "Юг" сообщали 10-го и 13 августа. Он, по оценке военных, больше не пригоден к использованию.

Каховская ГЭС, по словам Сироты, сейчас работает на 30–40% мощности, оккупанты нанесли ей ущерб не менее чем на 1 млрд грн.

17 августа генеральный директор госкомпании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, что после ударов ВСУ по мосту возле Каховской ГЭС нет угроз для работы электростанции.