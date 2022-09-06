"Добиваются реальных успехов". Министр обороны Великобритании оценил наступление ВСУ

Уоллес: С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми и ранеными более 80 тыс. человек Фото: ЕРА

По его словам, Вооруженные силы Украины также нанесли серьезный ущерб системе обеспечения и логистики оккупантов. Потери такого масштаба окажут долгосрочное влияние на результаты войны, считает министр.

"На сегодняшний день украинские силы ведут бои, используя как артиллерию, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов", – сказал Уоллес.

По оценкам британского оборонного ведомства, с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми и ранеными более 80 тыс. человек, в эту цифру входят и дезертиры.

"Это окажет долгосрочное влияние на армию РФ и ее будущую боеспособность. Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей. И сейчас мы находимся на 194-м дне того, что в целом планировалось как месячная кампания", – отметил министр.

Он добавил, что украинская армия в "близких и ожесточенных боях также несет потери как атакующая сила".