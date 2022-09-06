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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Добиваются реальных успехов". Министр обороны Великобритании оценил наступление ВСУ

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Уоллес: С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми и ранеными более 80 тыс. человек
Уоллес: С начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми и ранеными более 80 тыс. человек
Фото: ЕРА

Значительные потери техники и личного состава в российской армии сильно повлияют на ее эффективность в ходе военных действий в Украине. Об этом министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, выступая 5 сентября в парламенте страны, сообщает Sky News.

По его словам, Вооруженные силы Украины также нанесли серьезный ущерб системе обеспечения и логистики оккупантов. Потери такого масштаба окажут долгосрочное влияние на результаты войны, считает министр.

"На сегодняшний день украинские силы ведут бои, используя как артиллерию, так и наземные операции. Они добиваются реальных успехов", – сказал Уоллес.

По оценкам британского оборонного ведомства, с начала полномасштабного вторжения агрессор потерял убитыми и ранеными более 80 тыс. человек, в эту цифру входят и дезертиры.

"Это окажет долгосрочное влияние на армию РФ и ее будущую боеспособность. Россия еще не достигла ни одной из своих стратегических целей. И сейчас мы находимся на 194-м дне того, что в целом планировалось как месячная кампания", – отметил министр.

Он добавил, что украинская армия в "близких и ожесточенных боях также несет потери как атакующая сила".

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину достигло 49,8 тыс. Остальные потери оккупантов выглядят так: танки – 206; боевые бронированные машины – 4459; артиллерийские системы – 1157 ; РСЗО – 294; средства ПВО – 156; самолеты – 236; вертолеты – 206; БПЛА оперативно-тактического уровня – 867; крылатые ракеты – 205; корабли/катера – 15; автомобильная техника и автоцистерны – 3286; специальная техника – 107.

Теги: Великобритания, армия РФ, война России против Украины, Бен Уоллес, потери России, российские оккупанты
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