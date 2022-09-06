ВСУ уничтожили вертолет, БПЛА, средства ПВО, восемь складов боеприпасов и шесть пунктов управления оккупантов – Генштаб

Об этом 6 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия ВСУ "продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника".

"Огневые поражения потерпели шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали девять средств ПВО. Результаты уточняются, – говорится в сообщении. – Одновременно уничтожены техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

По данным Генштаба на 6 августа, общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, превысило 50,1 тыс. Кроме того, оккупанты потеряли 207 вертолетов, 876 БПЛА.