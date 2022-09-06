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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили вертолет, БПЛА, средства ПВО, восемь складов боеприпасов и шесть пунктов управления оккупантов – Генштаб

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По данным Генштаба ВСУ на 6 августа, оккупанты потеряли в войне против Украины 207 вертолетов
По данным Генштаба ВСУ на 6 августа, оккупанты потеряли в войне против Украины 207 вертолетов
Фото: Минобороны России / Facebook

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных направлениях уничтожили один вертолет, БПЛА и пять крылатых ракет российских оккупационных войск.

Об этом 6 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что ракетные войска и артиллерия ВСУ "продолжают выполнять задачи огневого поражения живой силы и боевой техники, контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения противника".

"Огневые поражения потерпели шесть пунктов управления врага, в том числе и корпусного уровня. Уничтожены три объекта сосредоточения живой силы оккупантов. В зону поражения попали девять средств ПВО. Результаты уточняются, – говорится в сообщении. – Одновременно уничтожены техника радиоэлектронной разведки и борьбы, станции связи, понтонная и паромная переправы, восемь складов боеприпасов разного уровня, что значительно снизило возможности противника по ведению наступательных действий".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02giaVA1p19ZyZMGUk6E5n5kYo5rLHit2Q6AoEpM6tCiaunCzi2oEu17EP9AkK6s4El

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление. 

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении. 

По данным Генштаба на 6 августа, общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, превысило 50,1 тыс. Кроме того, оккупанты потеряли 207 вертолетов, 876 БПЛА.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, вертолет, ПВО, боеприпасы, артиллерия, ВСУ, наступление, война России против Украины, ракеты, потери России, российские оккупанты
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