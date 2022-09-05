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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Срочников в РФ принуждают заключать трехлетние контракты с сокращением выплат, они недовольны – Генштаб ВСУ

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Российских срочников вынуждают служить по три года на невыгодных условиях
Российских срочников вынуждают служить по три года на невыгодных условиях
Фото: mil.ru

Военное руководство РФ, к неудовольствию военнослужащих, начало принудительно заключать с российскими срочниками трехлетние контракты, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 5 сентября в Facebook.

"По имеющейся информации, командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет", – сказано в сводке.

Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава армии оккупантов, подчеркивают в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZHdoD3FHYzM6CP2DCFdPmmMP3S4qWT5UCNETrfvAGubVgVWKuhmveMdWCBkXJ1kFl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной. Кроме того, на войну пытаются заманить железнодорожников и бездомных.

28 августа Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР Минобороны Украины, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

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