Срочников в РФ принуждают заключать трехлетние контракты с сокращением выплат, они недовольны – Генштаб ВСУ

Российских срочников вынуждают служить по три года на невыгодных условиях Фото: mil.ru

"По имеющейся информации, командование воинских частей 1-го армейского корпуса российских оккупационных войск проводит меры принудительного перевода личного состава срочной службы на контракт, что делает невозможным их увольнение с военной службы в течение трех лет", – сказано в сводке.

Кроме того, на указанную категорию не распространяются единовременные выплаты за подписание таких контрактов, что значительно снижает морально-психологическое состояние личного состава армии оккупантов, подчеркивают в Генштабе ВСУ.