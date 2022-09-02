Армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину – ГУР

По словам Скибицкого, в российской армии многие подразделения только охраняют объекты как на территории РФ, так и за ее пределами.
"Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего советского союза, это Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, значит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.
Кадровый голод в ВС России ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще в первые дни войны.
В марте-апреле российское руководство приняло решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты.
Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы, резюмирует Скибицкий.
С 24 февраля в Украине уничтожено около 48 700 российских военных.
Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне. О "срыве плана замещения боевых потерь" говорится в переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую в начале мая опубликовала СБУ в Facebook.
На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.
28 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих.