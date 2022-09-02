Армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину – ГУР

В РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы, сообщают украинские разведчики Фото: ЕРА

По словам Скибицкого, в российской армии многие подразделения только охраняют объекты как на территории РФ, так и за ее пределами.

"Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего советского союза, это Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, значит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Кадровый голод в ВС России ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще в первые дни войны.

В марте-апреле российское руководство приняло решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты.

Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы, резюмирует Скибицкий.

ВИДЕО

Видео: