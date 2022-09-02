ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину – ГУР

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
В РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы, сообщают украинские разведчики
В РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы, сообщают украинские разведчики
Фото: ЕРА

Структура Вооруженных сил РФ создана еще по советским принципам комплектования. По количеству части обеспечения доминируют над боевыми подразделениями. Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил в эфире "Военного телевидения Украины".

По словам Скибицкого, в российской армии многие подразделения только охраняют объекты как на территории РФ, так и за ее пределами.

"Кроме того, у России есть мощный контингент в Сирии. Россия имеет разветвленную сеть военных баз на территории бывшего советского союза, это Армения и Таджикистан, контингент в Нагорном Карабахе, контингент в Казахстане. Таким образом, если сложить это в единое, значит 300-350 тысяч, которые Россия может применить в войне против Украины", – рассказал представитель военной разведки Украины.

Кадровый голод в ВС России ярко проявился после многочисленных человеческих потерь, которые оккупанты понесли еще в первые дни войны.

В марте-апреле российское руководство приняло решение использовать в боевых действиях только военнослужащих, подписавших с вооруженными силами РФ соответствующие контракты.

Когда у оккупантов существенно увеличилось количество погибших и раненых военнослужащих, в РФ стало меньше желающих заключить контракт для прохождения военной службы, резюмирует Скибицкий. 

ВИДЕО
Видео: Військове телебачення України

Контекст:

С 24 февраля в Украине уничтожено около 48 700 российских военных.

Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне. О "срыве плана замещения боевых потерь" говорится в переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую в начале мая опубликовала СБУ в Facebook.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.

28 августа представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих.

Теги: Россия, Украина, оккупация, мобилизация, разведка, нападение, армия РФ, война России против Украины, Вадим Скибицкий, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
"Счастье – это быть мужчиной красивой женщины". Ющенко рассказал о характере своей жены
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
Фронтмен Red Hot Chili Peppers в Майами вышел на сцену с украинским флагом. Фото
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (100899)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (56488)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (42567)
4
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (37873)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (34209)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25312)
7
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (23050)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (19494)
 
 
 
 