В Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию – ОГА

"Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из убежищ, потому что необходимо призвать еще 10 тыс. нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила Россия", – отметили в ОГА.

Оккупанты на предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников.

"Они обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании. Если вернешься. Только вот рабочих мест, которых просто некому занять, там и так уже достаточно. В случае отказа оккупанты проводят длительные агитационные беседы наедине, пока мужчина не согласится", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин.