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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию – ОГА

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В оккупированной области мужчины почти исчезли, удерживать фронт оккупантам практически нечем
В оккупированной области мужчины почти исчезли, удерживать фронт оккупантам практически нечем
Фото: ЕРА

В Луганской области российские оккупанты усилили принудительную мобилизацию жителей региона и планируют отправить воевать 10 тыс. мужчин. Об этом 5 сентября говорится в сообщении Луганской областной государственной администрации в Facebook.

"Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из убежищ, потому что необходимо призвать еще 10 тыс. нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила Россия", – отметили в ОГА.

Оккупанты на предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников.

"Они обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании. Если вернешься. Только вот рабочих мест, которых просто некому занять, там и так уже достаточно. В случае отказа оккупанты проводят длительные агитационные беседы наедине, пока мужчина не согласится", – говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин.

https://www.facebook.com/odalug/posts/pfbid06H1tsmaG6CkrAoARHczzUYFmTpMSk1NAt7AwfgCU4MwQjbwGFYeiffJcdyGVbt2Vl

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.

25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗОбездомных.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.

Теги: Россия, мобилизация, Сватово, Старобельск, Луганская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты, вторжение России в Украину
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