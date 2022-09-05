В Луганской области оккупанты усилили принудительную мобилизацию – ОГА

"Удерживать фронт оккупантам нечем. Поэтому они не просто хватают всех, кого видят, но и прибегают к новым методам выманивания мужчин из убежищ, потому что необходимо призвать еще 10 тыс. нежелающих стать "пушечным мясом". Такие показатели озвучила Россия", – отметили в ОГА.
Оккупанты на предприятиях так называемой "ЛНР" установили персональные квоты по призыву контрактников.
"Они обещают внеочередной отпуск и сохранение рабочего места при согласовании. Если вернешься. Только вот рабочих мест, которых просто некому занять, там и так уже достаточно. В случае отказа оккупанты проводят длительные агитационные беседы наедине, пока мужчина не согласится", – говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Сватовском и Старобельском районах организовали принудительную замену автомобильных номеров и параллельно произвели учет дееспособных мужчин.
С начала полномасштабного вторжения в Украину у оккупантов срывается план замещения личного состава, об этом говорят сами оккупанты в телефонных перехватах, опубликованных СБУ. Контрактников в РФ массово ищут через сайты для трудоустройства, на сайтах поиска работы с начала марта размещены тысячи вакансий.
25 мая Государственная дума России сразу в трех чтениях приняла закон, отменяющий возрастной предел для заключения первого контракта на военной службе.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных.
На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.