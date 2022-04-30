Российских солдат решили мотивировать с помощью доски почета и позора

Один из стендов предназначен для "предателей", бежавших с поля боя Фото: Руслан Левиев / Twitter

"Полевой лагерь российских войск на границе с Украиной. Буквально-таки картина "Плохой/хороший человек". На первом стенде будут висеть портреты тех, кто отказывается идти воевать против Украины", – говорится в сообщении.

На опубликованных Левиевым фото два стенда. Один из них – красного цвета со звездой и надписью: "Они героически выполняют задачи, защищая свою Родину". И другой – серый с надписью: "Они предали своих товарищей, сбежали с поля боя".

На каждом стенде есть места для размещения фотографий 15 "героев" и "предателей".

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