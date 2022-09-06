ВСУ отбили наступление оккупантов в Донецкой области, украинская авиация за сутки нанесла более 30 ударов по врагу – Генштаб

"Ночь с 5-го на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмут и Константиновка", – отметили в Генштабе.
Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.
"Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты "Бутовка" и Спартака", – сообщили в Генштабе.
На волынском и полесском направлениях обстановка – без существенных изменений. На других направлениях противник продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:
В то же время за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага, а силы ПВО сбили управляемую крылатую ракету над Николаевской областью.
"В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг продолжает размещать личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах Московского Патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.