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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили наступление оккупантов в Донецкой области, украинская авиация за сутки нанесла более 30 ударов по врагу – Генштаб

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Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага
Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага
Фото: Ткачов Ігор / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За минувшие сутки, 5 сентября, противник нанес три ракетных и более 35 авиационных ударов по территории Украины, совершил около 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ в Facebook 6 сентября.

"Ночь с 5-го на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмут и Константиновка", – отметили в Генштабе.

Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

"Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты "Бутовка" и Спартака", – сообщили в Генштабе. 

На волынском и полесском направлениях обстановка – без существенных изменений. На других направлениях противник продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

  • на северском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.
  • на харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель;
  • на славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;
  • на краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное;
  • на бахмутском направлении – Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;
  • на авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;
  • на новопавловском направлении – Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;
  • на запорожском направлении – Зеленое Поле, Времовка, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Червоное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье;
  • на южнобугском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степовая Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречье Широкое.

В то же время за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага, а силы ПВО сбили управляемую крылатую ракету над Николаевской областью.

"В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг продолжает размещать личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах Московского Патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02mei2fmaRdn2sD1eKjsRrR2z38Qj5YvHKaC7xbESbfc5pprmToX8DyB44D8ew3NvGl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.

По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области. Эта оценка Кириленко не меняется с начала июня.

Теги: Донецкая область, Генштаб ВСУ, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Марьинка, Дмитровка, Соледар, Авдеевка, Опытное, Зайцево, Спартак, ВСУ, обстрелы, Зеленое Поле, наступление, война России против Украины, ракеты, Бахмут, шахта Бутовка, Гуляйполе, Белогоровка
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