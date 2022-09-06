ВСУ отбили наступление оккупантов в Донецкой области, украинская авиация за сутки нанесла более 30 ударов по врагу – Генштаб

"Ночь с 5-го на 6 сентября российские оккупанты начали с коварных ракетных ударов по гражданским объектам в городах Бахмут и Константиновка", – отметили в Генштабе.

Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Байрак и Асеевка Харьковской области; Пришиб, Времовка, Великая Новоселка, Новомихайловка, Новополь Донецкой области, Полтавка и Ольговское Запорожской области, Белая Криница, Белогорка и Костромка Херсонской области и Великое Артаково, Терновка и Любомировка Николаевской области.

"Украинские защитники успешно отразили попытки наступления врага в районах Соледара, Зайцево, шахты "Бутовка" и Спартака", – сообщили в Генштабе.

На волынском и полесском направлениях обстановка – без существенных изменений. На других направлениях противник продолжал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры, а именно:

на северском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области.

обстрелам подверглись районы населенных пунктов Хреновка Черниговской области и Новая Гута, Сопич и Мирополье Сумской области. на харьковском направлении – Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель;

– Уды, Сосновка, Светличное, Золочев, Прудянка, Большие Проходы, Новое, Питомник, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Константиновка, Пришиб, Гусаровка и Чепель; на славянском направлении – Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск;

– Вернополье, Бражковка, Родное, Долина, Краснополье, Дмитровка, Богородичное, Донецкое и Славянск; на краматорском направлении – Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное;

– Кривая Лука, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка и Спорное; на бахмутском направлении – Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск;

– Раздоловка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Григорьевка, Веселая Долина, Одрадовка, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка, Опытное, Веселое и Майорск; на авдеевском направлении – Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка;

– Авдеевка, Опытное, Первомайское и Марьинка; на новопавловском направлении – Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка;

– Времовка, Великая Новоселка, Нескучное, Шахтерское, Новомихайловка, Золотая Нива, Пречистовка, Угледар, Павловка, Константиновка; на запорожском направлении – Зеленое Поле, Времовка, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Червоное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье;

– Зеленое Поле, Времовка, Ольговское, Полтавка, Зализничное, Червоное, Гуляйпольское, Дорожнянка, Новоданиловка и Белогорье; на южнобугском направлении – Николаев, Новогригоровка, Яковлевка, Партизанское, Квитневое, Киселевка, Шевченково, Терновые Поды, Правдино, Любомировка, Степовая Долина, Таврическое, Мирное, Степное, Новоалександровка, Первомайское, Кобзарцы, Петровка, Заречье Широкое.

В то же время за прошедшие сутки авиация сил обороны нанесла более 30 ударов, направленных на поражение живой силы, боевой и специальной техники, а также других военных объектов врага, а силы ПВО сбили управляемую крылатую ракету над Николаевской областью.

"В результате слаженной работы авиации и артиллерии поражены несколько взводных опорных пунктов, около пяти позиций зенитных ракетных комплексов и артиллерийская батарея противника. Потери противника уточняются", – говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что враг продолжает размещать личный состав и военную технику в детских садах (Верхний Рогачик), храмах Московского Патриархата (Красный Маяк) в Херсонской области, а также использует Святотроицкий храм в Малой Камышевахе Харьковской области как полевой госпиталь.

Война России против Украины. Главное (обновляется)