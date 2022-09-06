ВСУ успешно отразили атаки россиян в районах восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Подразделения ВСУ удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

Отмечается, что на южнобугском направлении противник вел воздушную разведку БПЛА – совершил более 50 вылетов.

"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины. Наши военные успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка", – говорится в сообщении.

Как указали в Генштабе, в течение суток для поддержки действий наземных группировок ВСУ авиация сил обороны совершила более восьми ударов.

"Уничтожены боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на донецком и южнобугском направлениях", – отмечается в сообщении.

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