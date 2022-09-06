ВСУ успешно отразили атаки россиян в районах восьми населенных пунктов – Генштаб ВСУ

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
Отмечается, что на южнобугском направлении противник вел воздушную разведку БПЛА – совершил более 50 вылетов.
"Подразделения сил обороны удерживают занимаемые позиции и не дают врагу возможности продвигаться вглубь территории Украины. Наши военные успешно отразили атаки врага в районах населенных пунктов Долина, Соледар, Новобахмутовка, Кодема, Зайцево, Авдеевка, Марьинка и Любомировка", – говорится в сообщении.
Как указали в Генштабе, в течение суток для поддержки действий наземных группировок ВСУ авиация сил обороны совершила более восьми ударов.
"Уничтожены боевая техника, средства противовоздушной обороны и значительное количество живой силы в опорных пунктах на донецком и южнобугском направлениях", – отмечается в сообщении.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.