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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки провели больше 30 самолетовылетов, нанесли более шести ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

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Оккупанты с самолетов нанесли ракетные удары по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Оккупанты с самолетов нанесли ракетные удары по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Российские оккупационные войска 6 сентября нанесли больше шести ракетных и более 10 авиаударов по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Об этом 6 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для этого провел более 30 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02giaVA1p19ZyZMGUk6E5n5kYo5rLHit2Q6AoEpM6tCiaunCzi2oEu17EP9AkK6s4El

Контекст:

ВСУ утром 6 сентября сбили пять из шести ракет, которыми оккупанты атаковали Украину, сообщили Воздушные силы.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, авиация, самолеты, ВСУ, обстрелы, авиаудар, война России против Украины, ракеты, Новомихайловка, инфраструктура, российские оккупанты
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