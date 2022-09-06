Оккупанты за сутки провели больше 30 самолетовылетов, нанесли более шести ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

Об этом 6 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Для этого провел более 30 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ВСУ утром 6 сентября сбили пять из шести ракет, которыми оккупанты атаковали Украину, сообщили Воздушные силы.