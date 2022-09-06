Оккупанты за сутки провели больше 30 самолетовылетов, нанесли более шести ракетных и 10 авиаударов – Генштаб ВСУ

Оккупанты с самолетов нанесли ракетные удары по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Минобороны России / Facebook (архив)

Об этом 6 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Для этого провел более 30 самолетовылетов. В частности, пострадала инфраструктура в районах населенных пунктов Байрак, Асеевка, Пришиб, Татьяновка, Времовка, Новомихайловка, Великая Новоселка, Полтавка, Ольговское, Новополь, Великое Артаково, Белая Криница, Терновка, Белогорка, Костромка, Новогригоровка, Благодатовка", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, дальнейшая угроза авиационных и ракетных ударов сохраняется на всей территории Украины.

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