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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты озвучили новую дату проведения псевдореферендума – Андрющенко

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Оккупанты хотят провести незаконный референдум на захваченных территориях в ноябре
Оккупанты хотят провести незаконный референдум на захваченных территориях в ноябре
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты планируют "референдум" о "присоединении" к РФ временно оккупированных территорий Украины 4 ноября. Об этом сообщил 7 сентября в Telegram помощник мэра Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко.

"Озвучена новая желаемая дата проведения псевдореферендума. Теперь это 4 ноября", – написал он.

Андрющенко полагает, что, согласно плану оккупантов, Россия после псевдореферендума может озвучить решение о "присоединении" украинских территорий в символическую дату 7 ноября, ознаменовав "обновлением СССР" годовщину "большевистского переворота" (4 ноября в РФ государственный праздник – День народного единства. – "ГОРДОН").

"Что здесь добавить. Это не первая, но точно не последняя озвученная дата. Учитывая "жесты доброй воли" и отсутствие паники, россиянам стоит думать о референдумах иного рода", – подытожил Андрющенко.

Ранее Андрющенко сообщал, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планировался "референдум" и в Луганской области, сообщал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По информации СМИ, голосование оккупанты собирались проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

18 августа издание "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, сообщило, что российское руководство неправильно оценило ситуацию в Украине и теперь размышляет о переносе "референдумов" на захваченных территориях о "присоединении к РФ" с сентября на зиму.

2 сентября Гайдай заявил, что 11 сентября псевдореферендум захватчиков точно не состоится и предположил, что его попытаются провести ближе к концу осени.

В то же время координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби 3 сентября заявил в интервью российскому телеканалу "Дождь", что в США видят признаки того, что Россия по-прежнему намерена провести незаконные референдумы об аннексии оккупированных территорий Украины в сентябре.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества". 7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.

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