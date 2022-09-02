ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На днях "бавовнятко" посетило Кременную, "референдумов" в ближайшее время не будет – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай заявил, что покоя оккупантам на оккупированной территории Луганской области не будет
Гайдай заявил, что покоя оккупантам на оккупированной территории Луганской области не будет
Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

Российские оккупанты не успевают подготовить "референдум" на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей к 11 сентября, сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 2 сентября в Telegram.

"На днях "бавовнятко" посетило и Кременную [Луганской области] – о количестве орков на концерте у Кобзона скоро будет сообщено. Не будет покоя оккупантам: базы уничтожаются, склады уничтожаются, командные пункты и казармы уничтожаются", – написал он.

Глава ОВА заявил, что "отличная работа наших защитников и партизан" в очередной раз откладывает планы россиян. В частности, по его мнению, "бавовна" заставляет россиян изменить планы относительно "референдумов" на временно оккупированных территориях – в ближайшее время их не будет.

"Планы у них строятся очень хаотично. Все даты у них проваливаются", – добавил он в эфире национального телемарафона.

Гайдай отметил, что предварительно оккупанты планировали "референдум" к 11 сентября, а сегодня уже 2 сентября, поэтому "с полной уверенностью" можно говорить, что в эту дату "референдумы" не состоятся.

"Ну, наверное, может быть где-нибудь в конце осени они будут планировать свои "референдумы"... Но каждый такой хлопок [как в Сватово Луганской области и Кременной], каждая смерть коллаборанта, который сотрудничает с оккупантами, вносит очень серьезные изменения в планы россиян", – подытожил глава ОВА.

При этом Гайдай отметил, что "России надо отдать должное" – по его словам, "они проваливаются во всем, но по части пропаганды – впереди планеты всей", поэтому предварительная агитация в рамках подготовки к "референдуму" стартовала.

Контекст:

В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал Гайдай.

По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.

В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".

7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром

Теги: Россия, Донецк, Украина, Луганск, Луганская область, референдум, Донецкая область, Кремль, оккупация, партизаны, аннексия, Сватово, вторжение, Сергей Гайдай, агитация, ДНР, страна-агрессор, российская агрессия, голосование, война России против Украины, Кременная, ЛНР, ЛДНР, российские оккупанты, деоккупация, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
40-летняя Мейхер показала формы в облегающем костюме и засветила пуп. Фото
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
Вакарчук передал 350 тыс. грн на восстановление музея Сковороды, разрушенного российскими оккупантами
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
От авосек до очков из кофейной гущи. Пять украинских эко-брендов
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
Dantes презентовал песню Not A Refugee. Аудио
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Красивая великолепная женщина". 64-летняя Стоун в облегающих джинсах отправилась на вечеринку
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
"Они покрыли лучшую часть!", "Секс". 41-летняя Кардашян выставила пятую точку на фото в платье от Balenciaga
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
  "Заехал за теплой одеждой. Прикоснулся. И пошли флешбэки". Арестович признался, что ему 24 февраля сказал на ухо Подоляк
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Только не говорите Андрею. Сюрприз будет". Жена Беднякова сообщила о беременности
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Это шедевр!" Опубликованы фото Верки Сердючки в школьной форме и с бантом
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
"Жаль Володю". Пугачева высказалась о кремлевском пропагандисте Соловьеве
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
49-летняя Клум показала своего 33-летнего мужа и его брата-близнеца в их день рождения. Видео
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Вы просто вау. Расцвели!", "Очень красиво. Приятно смотреть". Каменских в юбке с огромным разрезом анонсировала клип
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
"Единственный мужчина, который делает мою жизнь красивой". Беременная Свитолина показала новое фото с мужем
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
alyona alyona рассказала, как похудела на 20 кг. Фото до и после
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Из тоненького стебелька – в цветок", "Боже, такая хорошенькая". Дорофеева показала, как выглядела в школьные годы
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
"Так чертовски жарко", "Не постарела ни на день". 57-летняя Херли в бикини показала, как красит губы. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Казахи гоняют русских фашистов". Гордон опубликовал видео россиянки, пожаловавшейся на "недружелюбие" казахов (101068)
2
"Я отправила скрины и сказала: "Вот это все будет в полиции". Экс-жена Узелкова заявила, что муж угрожал и запугивал ее (57184)
3
"Что за красота!" 47-летняя Лонгория вышла в свет без бюстгальтера (43841)
4
"Какое оно гадкое". Гордон показал, как россиянка напала на украинок за границей (40355)
5
"Кива в главной роли?" Гордон показал новую версию "Собачьего сердца" с Шариковым-путинистом (34780)
6
"Такого красивого мужика прятала!", "Молодец, что вышел из тени". Цибульская перестала скрывать своего мужа. Видео (25358)
7
"Пусть все дети учатся в безопасности". Разумков показал жену и сына в День знаний (23886)
8
Тина Кароль покинула Украину. Названа страна, в которую уехала певица (19532)
 
 
 
 