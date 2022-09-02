На днях "бавовнятко" посетило Кременную, "референдумов" в ближайшее время не будет – Гайдай

Гайдай заявил, что покоя оккупантам на оккупированной территории Луганской области не будет Фото: Луганська ОВА / Гайдай Сергій / Telegram

"На днях "бавовнятко" посетило и Кременную [Луганской области] – о количестве орков на концерте у Кобзона скоро будет сообщено. Не будет покоя оккупантам: базы уничтожаются, склады уничтожаются, командные пункты и казармы уничтожаются", – написал он.

Глава ОВА заявил, что "отличная работа наших защитников и партизан" в очередной раз откладывает планы россиян. В частности, по его мнению, "бавовна" заставляет россиян изменить планы относительно "референдумов" на временно оккупированных территориях – в ближайшее время их не будет.

"Планы у них строятся очень хаотично. Все даты у них проваливаются", – добавил он в эфире национального телемарафона.

Гайдай отметил, что предварительно оккупанты планировали "референдум" к 11 сентября, а сегодня уже 2 сентября, поэтому "с полной уверенностью" можно говорить, что в эту дату "референдумы" не состоятся.

"Ну, наверное, может быть где-нибудь в конце осени они будут планировать свои "референдумы"... Но каждый такой хлопок [как в Сватово Луганской области и Кременной], каждая смерть коллаборанта, который сотрудничает с оккупантами, вносит очень серьезные изменения в планы россиян", – подытожил глава ОВА.

При этом Гайдай отметил, что "России надо отдать должное" – по его словам, "они проваливаются во всем, но по части пропаганды – впереди планеты всей", поэтому предварительная агитация в рамках подготовки к "референдуму" стартовала.