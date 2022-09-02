На днях "бавовнятко" посетило Кременную, "референдумов" в ближайшее время не будет – Гайдай

"На днях "бавовнятко" посетило и Кременную [Луганской области] – о количестве орков на концерте у Кобзона скоро будет сообщено. Не будет покоя оккупантам: базы уничтожаются, склады уничтожаются, командные пункты и казармы уничтожаются", – написал он.
Глава ОВА заявил, что "отличная работа наших защитников и партизан" в очередной раз откладывает планы россиян. В частности, по его мнению, "бавовна" заставляет россиян изменить планы относительно "референдумов" на временно оккупированных территориях – в ближайшее время их не будет.
"Планы у них строятся очень хаотично. Все даты у них проваливаются", – добавил он в эфире национального телемарафона.
Гайдай отметил, что предварительно оккупанты планировали "референдум" к 11 сентября, а сегодня уже 2 сентября, поэтому "с полной уверенностью" можно говорить, что в эту дату "референдумы" не состоятся.
"Ну, наверное, может быть где-нибудь в конце осени они будут планировать свои "референдумы"... Но каждый такой хлопок [как в Сватово Луганской области и Кременной], каждая смерть коллаборанта, который сотрудничает с оккупантами, вносит очень серьезные изменения в планы россиян", – подытожил глава ОВА.
При этом Гайдай отметил, что "России надо отдать должное" – по его словам, "они проваливаются во всем, но по части пропаганды – впереди планеты всей", поэтому предварительная агитация в рамках подготовки к "референдуму" стартовала.
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, по итогам которых террористы объявили о "государственной самостоятельности" и "независимости от Украины".
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, оккупанты планируют провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России). На эту же дату планируется "референдум" и в Луганской области, сообщал Гайдай.
По информации СМИ, голосование оккупанты собираются проводить с помощью "метки избирателя" – нанесенных на палец чернил – и уже запланировали результат: 70% голосов за "присоединение" к РФ.
В Кремле заявляли в начале июня, что "вряд ли можно говорить о проведении референдумов в условиях, когда безопасность полностью не обеспечена".
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".
7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.