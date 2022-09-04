Россия все еще собирается провести фейковые референдумы в сентябре – Кирби

Кирби подчеркнул, что даже если РФ проведет "референдумы" на оккупированных территориях Украины, США не примут их Фото: EPA

"Мы по-прежнему видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ добиться некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что они пытаются достичь их политически", – сказал Кирби.

В то же время он подчеркнул, что ни США, ни украинцы, ни большая часть международного сообщества не примут результаты этих квазиреферендумов.

"Это всего лишь еще одна схема из кремлевской методички, чтобы попытаться претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине", – отметил представитель Белого дома.

Война России против Украины. Главное (обновляется)