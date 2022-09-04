Россия все еще собирается провести фейковые референдумы в сентябре – Кирби

"Мы по-прежнему видим признаки, указывающие на то, что Россия все еще собирается провести этот квазиреферендум уже в этом месяце. Это их способ добиться некоего подобия политической легитимности военных успехов, которых они либо уже достигли, либо собираются достичь, либо хотят достичь в будущем. И в каком-то смысле это может компенсировать тот факт, что они не добились нужных успехов, потому что они пытаются достичь их политически", – сказал Кирби.
В то же время он подчеркнул, что ни США, ни украинцы, ни большая часть международного сообщества не примут результаты этих квазиреферендумов.
"Это всего лишь еще одна схема из кремлевской методички, чтобы попытаться претендовать на хоть какую-то легитимность в этой ничем не спровоцированной, нелегитимной войне, которую они развязали в Украине", – отметил представитель Белого дома.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В марте 2014 года Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума". В мае 2014 года были проведены фейковые "референдумы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Президент Украины Владимир Зеленский 18 августа заявил, что любой псевдореферендум РФ в Украине будет "ударом по лицу международного общества".
7 августа он говорил, что если Россия проведет псевдореферендумы на оккупированных территориях, то этим шагом закроет возможность переговоров с Украиной и свободным миром.
По информации ряда украинских чиновников, оккупанты планировали провести "референдум" о "присоединении" Донецкой области и Луганской области к РФ 11 сентября (день голосования на выборах за губернаторов в России).