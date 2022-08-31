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За проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины отвечает представитель Кремля – Госдеп США

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Кириенко неоднократно бывал на оккупированных территориях, писали СМИ
Кириенко неоднократно бывал на оккупированных территориях, писали СМИ
Фото: kremlin.ru

Усилия России по проведению на оккупированных ею территориях Украины так называемых "референдумов" курирует Сергей Кириенко, один из двух первых заместителей главы администрации президента России. Об этом 30 августа сообщил в ходе телефонного интервью первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель, проинформировал CNN.

Он отметил, что именно Кириенко "отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России", и назвал это намерение незаконным.

Патель отметил, что, по оценкам США, фиктивные "референдумы" Россия может провести на части территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По словам представителя Госдепартамента, "референдумы" оккупанты могут организовать "в ближайшие недели", и Россия с помощью дезинформации, фальсификации явки и пропаганды будет манипулировать их результатами, чтобы ложно заявить якобы о желании украинского народа присоединиться к России.

Патель отметил, что опросы показывают, что только 3% украинцев хотели бы присоединения Украины к Евразийскому таможенному союзу, возглавляемого Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

СМИ неоднократно писали о появлении Кириенко на оккупированных территориях Украины.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".

В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.

26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.

Журналисты "Радіо Свобода" получили документ от источников в одном из разведывательных органов Украины, в котором идет речь о том, что террористическая группировка "ДНР" планирует проведение "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: референдум, война, пропаганда, Госдепартамент США, вторжение, фальсификации, Сергей Кириенко, война России против Украины, население, присоединение, дезинформация
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