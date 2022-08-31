За проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины отвечает представитель Кремля – Госдеп США

Он отметил, что именно Кириенко "отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России", и назвал это намерение незаконным.

Патель отметил, что, по оценкам США, фиктивные "референдумы" Россия может провести на части территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.

По словам представителя Госдепартамента, "референдумы" оккупанты могут организовать "в ближайшие недели", и Россия с помощью дезинформации, фальсификации явки и пропаганды будет манипулировать их результатами, чтобы ложно заявить якобы о желании украинского народа присоединиться к России.

Патель отметил, что опросы показывают, что только 3% украинцев хотели бы присоединения Украины к Евразийскому таможенному союзу, возглавляемого Россией.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

СМИ неоднократно писали о появлении Кириенко на оккупированных территориях Украины.