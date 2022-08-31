За проведение "референдумов" на оккупированных территориях Украины отвечает представитель Кремля – Госдеп США

Он отметил, что именно Кириенко "отвечает за надзор за удерживаемыми Россией территориями до их попытки присоединения к России", и назвал это намерение незаконным.
Патель отметил, что, по оценкам США, фиктивные "референдумы" Россия может провести на части территории Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей.
По словам представителя Госдепартамента, "референдумы" оккупанты могут организовать "в ближайшие недели", и Россия с помощью дезинформации, фальсификации явки и пропаганды будет манипулировать их результатами, чтобы ложно заявить якобы о желании украинского народа присоединиться к России.
Патель отметил, что опросы показывают, что только 3% украинцев хотели бы присоединения Украины к Евразийскому таможенному союзу, возглавляемого Россией.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
СМИ неоднократно писали о появлении Кириенко на оккупированных территориях Украины.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
В Белом доме заявляли, что Россия планирует новую попытку аннексии украинских территорий по сценарию, который применяла в 2014 году с Крымом.
26 июля СБУ сообщила, что Россия начала активную фазу подготовки к новому псевдореферендуму в Украине, агитаторы, блогеры и "дружинники" активно занимаются пропагандой. В Офисе президента Украины заявляли, что "референдумы" на оккупированных территориях не состоятся, потому что они не будут под контролем РФ.
Журналисты "Радіо Свобода" получили документ от источников в одном из разведывательных органов Украины, в котором идет речь о том, что террористическая группировка "ДНР" планирует проведение "референдума" на всей территории Донецкой области с результатом 70% голосов за присоединение к РФ.
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня сообщил о наличии у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. На эту же дату ожидается "референдум" и в Луганской области.