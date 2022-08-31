В Херсоне оккупанты пытаются подкупить население перед проведением "псевдореферендума"

"Россияне намеренно блокируют все выплаты с Украины, создавая гуманитарный кризис, и на этом фоне предлагают свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что от безысходности некоторым жителям города приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало.

По информации военных, большая часть местного населения отказывается от любой псевдопомощи российских властей.

"Оккупанты начали проводить пенсионные выплаты по молчаливому согласию. Российские власти вносят в данные своего так называемого пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий. Таким образом, россияне одновременно завышают показатели поддержки местных и присваивают средства", – рассказали военные о ситуации в Херсоне.