В Херсоне оккупанты пытаются подкупить население перед проведением "псевдореферендума"

"Россияне намеренно блокируют все выплаты с Украины, создавая гуманитарный кризис, и на этом фоне предлагают свое денежное обеспечение на условиях получения российского паспорта и отказа от украинского гражданства", – говорится в сообщении.
Отмечается, что от безысходности некоторым жителям города приходится идти на вынужденное унижение и принимать условия оккупанта, но таких людей очень мало.
По информации военных, большая часть местного населения отказывается от любой псевдопомощи российских властей.
"Оккупанты начали проводить пенсионные выплаты по молчаливому согласию. Российские власти вносят в данные своего так называемого пенсионного фонда "мертвые души", чтобы завышать показатели выдачи пенсий. Таким образом, россияне одновременно завышают показатели поддержки местных и присваивают средства", – рассказали военные о ситуации в Херсоне.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году россияне оккупировали еще часть территории в ряде регионов. В захваченных населенных пунктах Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей они, по данным украинской разведки, планируют провести новые "референдумы".
О планах оккупантов провести псевдореферендум на временно занятых ими территориях Херсонской области для провозглашения так называемой "ХНР" 12 марта сообщал экс-нардеп, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, который сейчас служит в составе взвода теробороны. Он отмечал, что оккупанты звонят по телефону депутатам Херсонского областного совета с вопросом, готовы ли они сотрудничать.
О подготовке оккупантами агитационных материалов для псевдореферендума на временно занятых территориях Херсонской области информировал 10 апреля Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.