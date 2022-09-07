ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей – Генштаб

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.
"Подразделения сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. Удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок ВСУ авиация сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов.
"Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА", – подчеркнули в Генштабе.
В то же время ракетные войска и артиллерия ВСУ "продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, огневого поражения живой силы и боевой техники противника", резюмировали украинские военные.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас оккупационные войска сосредоточились на том, чтобы установить полный контроль над территорией Донецкой области, удержать захваченные районы Херсонской, Харьковской, Запорожской и Николаевской областей и возобновить наступление.
По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на 13 августа, пятая часть подразделений ВС РФ, вовлеченных в боевые действия в Украине, разгромлена. Министр обороны Украины Алексей Резников говорил 16 августа, что РФ потеряла минимум треть боевого потенциала, который был задействован в нападении.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям.