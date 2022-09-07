ВСУ отбили атаки оккупантов в районах 11 населенных пунктов Харьковской и Донецкой областей – Генштаб

Подразделения сил обороны не допускают продвижения врага по территории Украины, отметили в Генштабе ВСУ Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб ВСУ.

"Подразделения сил обороны продолжают удерживать занимаемые позиции и не допускают продвижения врага по территории Украины. Удалось успешно отразить атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Питомник, Русские Тишки, Григорьевка, Зайцево, Майорск, Николаевка Вторая, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Долина и Опытное", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток для поддержки действий наземных группировок ВСУ авиация сил обороны совершила более 14 ударов по опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов.

"Подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили два самолета Су-25, один вертолет Ка-52 и два БПЛА", – подчеркнули в Генштабе.

В то же время ракетные войска и артиллерия ВСУ "продолжают выполнять задачи контрбатарейной борьбы, нарушения системы управления и логистического обеспечения, огневого поражения живой силы и боевой техники противника", резюмировали украинские военные.

Война России против Украины. Главное (обновляется)