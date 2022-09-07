ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и два беспилотника

РФ в войне против Украины потеряла более 200 беспилотников Фото: EPA

"7 сентября около 8.30 в небе над Херсонской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, ночью на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня!" – говорится в сообщении.