ВСУ сбили российский вертолет Ка-52 и два беспилотника

"7 сентября около 8.30 в небе над Херсонской областью зенитным ракетным подразделением Воздушных сил сбит российский ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор". Кроме того, ночью на восточном направлении противовоздушной обороной Воздушных сил уничтожены два вражеских беспилотника оперативно-тактического уровня!" – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
По данным Генштаба ВСУ на 7 сентября, потери российской армии достигли 50,5 тыс. военных, 2097 танков, 237 самолетов, 208 вертолетов, 880 беспилотников оперативно-тактического уровня и другое.