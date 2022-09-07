За сутки украинские защитники уничтожили 460 российских оккупантов – Генштаб

Украинские воины с 24 февраля уничтожили более 50,6 тыс. российских оккупантов Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

Остальные потери оккупантов выглядят так:

танки – 2097 (+20 );

); боевые бронированные машины – 4520 (+36) ;

; артиллерийские системы – 1194 (+15) ;

; РСЗО – 300 (+4) ;

; средства ПВО – 156;

самолеты – 237 (+1) ;

; вертолеты – 208 (+1) ;

; БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4) ;

; крылатые ракеты – 214 (+5) ;

; корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3320 (+15) ;

; специальная техника – 109.

Данные еще уточняются, отметили в Генштабе. Согласно сообщению, наибольшие потери армия РФ, как и днем ранее, понесла на донецком направлении.

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