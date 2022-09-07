За сутки украинские защитники уничтожили 460 российских оккупантов – Генштаб

Украинские воины с 24 февраля уничтожили более 50,6 тыс. российских оккупантов
Фото: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook
За последние сутки украинские защитники уничтожили около 460 российских оккупантов, общее число потерь армии РФ в живой силе достигло с 24 февраля 50 610 военных. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил проинформировал в Facebook 7 сентября.
Остальные потери оккупантов выглядят так:
танки – 2097 (+20);
боевые бронированные машины – 4520 (+36);
артиллерийские системы – 1194 (+15);
РСЗО – 300 (+4);
средства ПВО – 156;
самолеты – 237 (+1);
вертолеты – 208 (+1);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 880 (+4);
крылатые ракеты – 214 (+5);
корабли/катера – 15;
автомобильная техника и автоцистерны – 3320 (+15);
специальная техника – 109.
Данные еще уточняются, отметили в Генштабе. Согласно сообщению, наибольшие потери армия РФ, как и днем ранее, понесла на донецком направлении.
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