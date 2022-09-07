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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ уничтожили за сутки склад боеприпасов, самолет, вертолет, беспилотник и пять крылатых ракет россиян – Генштаб

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Зенитчики воздушных сил вчера сбили пять крылатых ракет Х-101, стоимостью в $13 млн каждая
Зенитчики воздушных сил вчера сбили пять крылатых ракет Х-101, стоимостью в $13 млн каждая
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки подразделения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожили восемь воздушных целей российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной в Facebook. 

"В течение суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны осуществила 27 ударов и уничтожила склад боеприпасов, нанесла поражение по почти 40 опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники. В целом, подразделения противовоздушной обороны наших войск на разных направлениях уничтожили: самолет Су-25, вертолет Ка-52, БПЛА и пять крылатых ракет типа Х-101", – сказано в сводке.

Российские беспилотник и Су-25 сбили на юге Украины, сообщали в оперативном командовании "Юг". Ракеты Х-101, о которых говорится в сводке, были выпущены из самолетов Ту-95МС из района Каспийского моря. Их сбили зенитчики воздушного командования "Восток", как писал Forbes Ukraine, одна такая ракета стоит $13 млн.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid022DT516dXgktWasEhoEmpPC3G9N3pEauByNQo1CjR4y8TfNazfBHp4oSLBvREnMfPl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: самолет, авиация, вертолет, ПВО, боеприпасы, беспилотники, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины
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