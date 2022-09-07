ВСУ на юге Украины сбили российский Су-25 и уничтожили более 20 единиц техники – ОК "Юг"

"Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", – подчеркнул он.
Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку, отметили в ВСУ.
"В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" был сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного [Херсонской области]. За что щедро расплатился штурмовиком Су-25, досрочно приземленным нашими зенитно-ракетными подразделениями", – сказано в сводке.
Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.
"Подтвержденные потери противника составляют 83 оккупанта, пять танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки "Гиацинт-Б", три единицы авто-бронетехники. Уничтожены три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке [Херсонской области] и Снигиревке [Николаевской области]", – говорится в сообщении.
29 августа глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям, в том числе в Херсонской области. Она рекомендовала соблюдать информационный "режим тишины", чтобы не навредить действиям украинской армии.
В ходе наступательных действий 29 августа ВСУ нанесли ряд ударов по военным объектам оккупантов. Также ВСУ продолжили наносить удары по организованным оккупантами переправам через Днепр.
Российские войска в Херсонской области не могут подтянуть резервы с левого берега Днепра из-за уничтожения переправ результативными ударами ВСУ, заявила 30 августа Гуменюк.
Вечером 4 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что ВСУ освободили три населенных пункта на юге и востоке Украины.
Общее число потерь личного состава российских войск за период полномасштабного вторжения в Украину, начавшегося 24 февраля, превысило 50,1 тыс. убитыми, по данным Генштаба ВСУ на 6 сентября. Кроме того, российские оккупанты потеряли в Украине 236 самолетов, 207 вертолетов, 876 БПЛА оперативно-тактического уровня, 209 крылатых ракет.