ВСУ на юге Украины сбили российский Су-25 и уничтожили более 20 единиц техники – ОК "Юг"

"Противник продолжает оборонительные бои и коварные обстрелы населенных пунктов как вдоль линии соприкосновения, так и в наших тыловых районах", – подчеркнул он.

Для корректировки огня оккупанты активизируют воздушную разведку, отметили в ВСУ.

"В Николаевском районе один такой шпион типа "Орлан-10" был сбит. Пытаясь удержать занимаемые рубежи, враг в очередной раз применил тактику авиационных ударов в направлении Белогорки, Костромки, Сухого Ставка, Безымянного [Херсонской области]. За что щедро расплатился штурмовиком Су-25, досрочно приземленным нашими зенитно-ракетными подразделениями", – сказано в сводке.

Отмечается, что авиация ВСУ нанесла 13 ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 250 огневых задач.

"Подтвержденные потери противника составляют 83 оккупанта, пять танков, 12 гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", три пушки "Гиацинт-Б", три единицы авто-бронетехники. Уничтожены три склада боеприпасов в Голой Пристани, Томиной балке [Херсонской области] и Снигиревке [Николаевской области]", – говорится в сообщении.